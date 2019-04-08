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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2019
08.04.2019

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2019

    • На 14 неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывают разноплановую динамику. Ставки на порты Средиземноморья продолжили снижение. На европейском направлении ставки выросли.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 1,1%, ставки на средиземноморском направлении, напротив, снизились – на 1,9%.

    Ставки на порты западного побережья США сократились на 0,2%, на порты восточного побережья выросли – на 0,4%.

    Ставки из Китая на Персидский залив поднялись на прошлой неделе на 6%.

    Спотовые ставки на Австралию и Новую Зеландию снизились на 3,7%.

    Ставки на Южную Америку также значительно сократились по сравнению с 13 неделей года на 9,9%.

    На внутриазиатском трейде отмечен незначительный рост спотовых ставок на западные порты Японии – на 0,4%, на восточные сохранились на уровне позапрошлой недели. Ставки на Сингапур снизились на 1,4%, на Южную Корею сохранились на прежнем уровне.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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