Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2019

На 14 неделе года спотовые ставки на исследуемых трейдах показывают разноплановую динамику. Ставки на порты Средиземноморья продолжили снижение. На европейском направлении ставки выросли.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 1,1%, ставки на средиземноморском направлении, напротив, снизились – на 1,9%.

Ставки на порты западного побережья США сократились на 0,2%, на порты восточного побережья выросли – на 0,4%.

Ставки из Китая на Персидский залив поднялись на прошлой неделе на 6%.

Спотовые ставки на Австралию и Новую Зеландию снизились на 3,7%.

Ставки на Южную Америку также значительно сократились по сравнению с 13 неделей года на 9,9%.

На внутриазиатском трейде отмечен незначительный рост спотовых ставок на западные порты Японии – на 0,4%, на восточные сохранились на уровне позапрошлой недели. Ставки на Сингапур снизились на 1,4%, на Южную Корею сохранились на прежнем уровне.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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