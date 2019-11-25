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Финансы CMA CGM
25.11.2019

Финансы CMA CGM


    • CMA CGM опубликовала основные операционные и финансовые показатели за третий квартал 2019 года.

    Объем перевозок увеличился на 5,1% до 5,53 млн TEU.

    Выручка группы выросла на 25,8% до 7,6 млрд долларов, скорректированный показатель EBITDA – в 2,8 раза до 1 млрд долларов. Консолидированная чистая прибыль составила 45,4 млн долларов, в 2,3 раза ниже, чем годом ранее.

    Скорректированный чистый долг вырос в 2,4 раза до 18,4 млрд долларов.

    CMA CGM облегчила структуру капитала путем продажи и рефинансирования части своих активов, за счет этого группа рассчитывает привлечь к середине 2020 года более 2 млрд долларов и сократить чистый долг более чем на 900 млн долларов.

    В частности, 860 млн долларов ожидается от продажи судов и от сделок по продаже с последующей обратной арендой (сделки на 650 млн из этой суммы были закрыты в третьем квартале, сделки еще по 210 млн должны быть закрыты в ближайшие недели).

    968 млн долларов CMA CGM рассчитывает получить от продажи долей в 10 терминалах Terminal Links, совместному предприятию линии с China Merchants Ports, – в настоящее время сделка находится на согласовании с антимонопольными властями, закрытие ожидается весной 2020 года.

    93 млн долларов должна составить выручка от продажи логистического хаба в Индии (85 млн CMA CGM получит сразу, остальные 8 млн – в течение четырех лет).

    Плюс еще 100 млн должны поступить в результате секьюритизации дебиторской задолженности CEVA Logistics.


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