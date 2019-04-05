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Ро-ро понтоны для российского судовладельца
05.04.2019

Ро-ро понтоны для российского судовладельца

    • Судоходная компания «Морвенна» поделилась видео спуска на воду одного из своих ро-ро понтонов проекта 8916 на верфи Damen Shipyards Yichang в Китае.

    Всего в феврале этого года было спущено на воду три баржи серии – «Silver-3008», «Silver-3009» и «Silver-3010».

    После спуска они были доставлены в Шанхай, где с 15 по 19 марта были погружены на специализированное heavylift-судно «Fairpartner Jumbo».

    Из Шанхая баржи будут доставлены в Финляндию, где будут переданы в управление ООО «СК «Морвенна». В Финляндию приход барж ожидается конце апреля.

    Как рассказали SeaNews в компании, понтоны планируется использовать для работы в проекте – в течение двух лет они будут задействованы на перевозках негабаритного оборудования из Европы на Каспий для НПЗ в Казахстане.

    Как пояснили в «СК «Морвенна», в Финляндии баржи принимают именно для того, чтобы моментально подать их к месту погрузки.

    Видео: Morwenna Shipping Company

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