Ро-ро понтоны для российского судовладельца

Судоходная компания «Морвенна» поделилась видео спуска на воду одного из своих ро-ро понтонов проекта 8916 на верфи Damen Shipyards Yichang в Китае.

Всего в феврале этого года было спущено на воду три баржи серии – «Silver-3008», «Silver-3009» и «Silver-3010».

После спуска они были доставлены в Шанхай, где с 15 по 19 марта были погружены на специализированное heavylift-судно «Fairpartner Jumbo».

Из Шанхая баржи будут доставлены в Финляндию, где будут переданы в управление ООО «СК «Морвенна». В Финляндию приход барж ожидается конце апреля.

Как рассказали SeaNews в компании, понтоны планируется использовать для работы в проекте – в течение двух лет они будут задействованы на перевозках негабаритного оборудования из Европы на Каспий для НПЗ в Казахстане.

Как пояснили в «СК «Морвенна», в Финляндии баржи принимают именно для того, чтобы моментально подать их к месту погрузки.

Видео: Morwenna Shipping Company