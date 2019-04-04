СМП показало рекордную выручку

По итогам 2018 года ОАО «Северное морское пароходство» получило рекордную выручку за пять лет, сообщили SeaNews в компании. За отчетный период выручка увеличилась по сравнению с 2017 годом на 17,2% до 3,46 млрд рублей.

Показать EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) вырос в 4 раза и составил 191,9 млн рублей. Чистый убыток сократился на 30%.

За 2018 год СМП уплатило налоги в бюджеты различных уровней и взносы во внебюджетные фонды в размере: 170,2 млн рублей, кроме того, компания перечислила в бюджет как налоговый агент 84,2 млн рублей.

Объем грузоперевозок в 2018 году превысил уровень 2017 года на 205 тыс. тонн и составил 1,2 млн тонн грузов.