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СМП показало рекордную выручку
04.04.2019

СМП показало рекордную выручку

    • По итогам 2018 года ОАО «Северное морское пароходство» получило рекордную выручку за пять лет, сообщили SeaNews в компании. За отчетный период выручка увеличилась по сравнению с 2017 годом на 17,2% до 3,46 млрд рублей.

    Показать EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) вырос в 4 раза и составил 191,9 млн рублей. Чистый убыток сократился на 30%.

    За 2018 год СМП уплатило налоги в бюджеты различных уровней и взносы во внебюджетные фонды в размере: 170,2 млн рублей, кроме того, компания перечислила в бюджет как налоговый агент 84,2 млн рублей.

    Объем грузоперевозок в 2018 году превысил уровень 2017 года на 205 тыс. тонн и составил 1,2 млн тонн грузов.

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