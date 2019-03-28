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«Звезда» начинает дноуглубительные работы
28.03.2019

«Звезда» начинает дноуглубительные работы

    • По заказу ССК «Звезда» в акватории бухты Большой Камень начинаются дноуглубительные работы: они необходимы для последующих спусков на воду построенных предприятием судов.

    Как сообщает пресс-служба предприятия, дноуглубление в акватории бухты Большой Камень позволит организовать подходной канал и обеспечить нужную глубину у гидротехнических сооружений – причалов, набережных, пирса и сухого дока. Сейчас глубина бухты колеблется от 6 до 7 метров, после дноуглубления она составит от 12 до 30 метров. Проведенные работы позволят строить и спускать на воду суда без ограничений по тоннажу и осадке.

    Судоверфь получила все необходимые для проведения дноуглубительных работ согласования. Проект разработало ООО «ДПИ «Востокпроектверфь».

    В настоящее время суда компании-подрядчика уже заходят в акваторию – это два фрезерных и два грейферных земснаряда. Они займутся непосредственно дноуглублением. Вспомогательные суда будут осуществлять транспортировку полученного грунта к местам утилизации в нескольких километрах от бухты Большой Камень.

    «Место для утилизации добытого грунта выбрано не случайно: именно там внутренние течения не обладают большой скоростью. Оседание сброшенного грунта будет происходить достаточно равномерно, крайне небольшими слоями покрывая дно. Даже если добытый грунт имеет загрязненные примеси, их концентрация в итоге будет минимальна. Можно говорить о том, что место для утилизации выбрано идеально», – рассказала Наталья Иваненко, кандидат биологических наук, доцент кафедры туризма и экологии ВГУЭС.

    Федеральное агентство по рыболовству порекомендовало ССК «Звезда» выпустить молодь рыбы в районе утилизации грунта. Судоверфь  уже выпустила мальков кеты в количестве 28 329 422 штук на общую сумму более 171 млн рублей. Также планируется выпуск молоди рыбы, трепанга и гребешка в месте сбросов на сумму 149,7 млн рублей.

    «Существует мировая практика: и в Китае, и в Корее, и в Гонконге входы в порты и на верфи углубляются. В случае со «Звездой» лишь относительно небольшие участки будут углублены, а грунт будет вывозиться в согласованные места – при этом соседние донные участки останутся в первозданном виде. Разумеется, предварительно проводились работы по очистке дна. Известно достаточно много случаев, когда дноуглубление положительно сказывалось на экосистеме акватории – вода очищается, убираются загрязненные донные отложения», – отметил академик РАН, научный руководитель Тихоокеанского института географии ДВО РАН, вице-президент Русского географического общества, руководитель секции географии и геоэкологии Объединенного ученого совета по наукам о Земле ДВО РАН Петр Бакланов.

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