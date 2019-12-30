ВЭБ.РФ финансирует строительство танкеров-продуктовозов

ВЭБ.РФ осуществил первые платежи в адрес ССК «Звезда» в рамках финансирования строительства трех танкеров-продуктовозов класса MR, силовые установки которых будут работать на экологически чистом газомоторном топливе.

Как сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ, лизингополучателем выступает группа компаний «Совкомфлот». Танкеры предназначены для транспортировки нефтепродуктов и газового конденсата и будут эксплуатироваться в рамках долгосрочных тайм-чартерных договоров группы компаний «Совкомфлот» с ПАО «Новатэк».

Дедвейт каждого танкера составит порядка 50 тыс. тонн. Поставка судов запланирована на 2022-2023 годы. Ледовый класс 1B позволит судам безопасно круглогодично осуществлять перевозки в ледовых условиях акватории Балтийского моря.

Технические характеристики судов разработаны с учетом новых требований Международной морской организации (IMO), которые вступят в силу с 2020 года. По сравнению с традиционными видами топлива, использование газомоторного топлива позволяет существенно снизить объем выбросов в атмосферу.

«В этом году ВЭБ.РФ приступил к финансированию строительства семи танкеров на судоверфи «Звезда». Это хороший итог года по одному из стратегических направлений деятельности ВЭБ.РФ – проектам поддержки отечественного судостроения», – прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артём Довлатов.