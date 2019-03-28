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Ледокол FESCO снова будет работать в Антарктике
28.03.2019

FESCO в рублях, долларах, тоннах и TEU

    • Объем интермодальных перевозок линейно-логистического дивизиона увеличился на 23,9% до 301,8 тыс. TEU. «Группа достигла самых высоких исторических значений доли рынка интермодальных перевозок на коридоре Восток-Запад – 39%, что на 2 ппроц. пункта выше, чем в 2017 году», – говорится в сообщении FESCO.

    Объем международных морских перевозок дивизиона сократился на 2% до 312,5 тыс. TEU, в первую очередь за счет за счет снижения объемов транспортировки на Балтике (-13,9% до 74,3 тыс. TEU), при этом на основном для группы рынке перевозок через Дальний Восток объемы выросли на 2,4% до 238,2 тыс. TEU. Каботажные перевозки, второй год подряд демонстрирующие значительный рост, увеличились на 19,1% до рекордных 79,5 тыс. TEU.

    Выручка линейно-логистического дивизиона выросла на 22,4% до 35,87 млрд рублей, показатель EBITDA – на 45,1% до 1,27 млрд рублей.

    Портовый дивизион в 2018 году достиг рекордного грузооборота за всю свою историю, перевалив 10,4 млн тонн грузов, что на 39,2% выше предыдущего рекорда, установленного годом ранее, – 7,5 млн тонн. Объем перевалки контейнеров вырос на 17,7% до 551 тыс. TEU и также превысил предыдущий рекорд, установленный в 2014 году, – 513 тыс. TEU. Рост перевалки контейнеров наблюдался по всем направлениям: импорта экспорт и каботаж. Объем перевалки генеральных и неконтейнерных грузов вырос на 60,7% до 5 282,9 тыс. тонн.

    Выручка портового дивизиона выросла на 39,5% год до 13,12 млрд рублей, EBITDA – на 30,6% до 5,89 млрд рублей.

    В железнодорожном дивизионе объем железнодорожных контейнерных перевозок вырос на 26% в сравнении в 2017 годом до 340,2 тыс. TEU. Вагоноотправки в крытых вагонах сократились на 29,5% до 14 231 единиц в результате смещения фокуса операционной деятельности на перевозки контейнерных грузов и оптимизации парка подвижного состава в пользу фитинговых платформ.

    Выручка железнодорожного дивизиона увеличилась на 43,8% до 11,8 млрд рублей, прежде всего за счет выхода группы на рынок перевозки зерна. Показатель EBITDA вырос на 36% и составил 4,12 млрд рублей.

    Морской дивизион группы в 2018 году выполнял трамповые перевозки, обеспечивал доставку грузов в рамках северного завоза, а также заключил контракт на обеспечение индийских антарктических научно-исследовательских станций в 2019 году. Выручка дивизиона выросла на 23,3% год к году, 2,77 млрд рублей, EBITDA – на 114,7% до 0,66 млрд рублей, что в группе объясняют активной коммерческой работой и ростом ставок на фоне улучшения конъюнктуры рынка

    Операционная деятельность бункеровочного дивизиона была оптимизирована в соответствии с решением об изменении роли дивизиона в структуре группы, работа дивизиона теперь преимущественно сосредоточена на бункеровке собственного флота. Объемы бункеровки в 2018 году составили 72,4 тыс. тонн, на 5,5% ниже уровня 2017 года.

    В результате сокращения объемов операций выручка от бункеровки снизилась на 1,9% до 1,02 млрд рублей, показатель EBITDA вырос на 32,1% и составил 0,04 млрд рублей.

    В целом по группе консолидированная выручка выросла на 30,3%, составив 57 млрд рублей на фоне оживления экономической ситуации и роста объемов транспортировки. Показатель EBITDA увеличился на 36% до 10,61 млрд рублей.

    Консолидированный долг группы в рублевом выражении сократился до 45,65 млрд рублей на 31 декабря 2018 года против 47,18 млрд рублей на 31 декабря 2017 года. В долларах общий долг сократился на 19,8% до 657,1 млн долларов на 31 декабря 2018 года против 819 млн долларов на 31 декабря 2017 года.

    Чистый долг составил 42,33 млрд рублей на 31 декабря 2018 года против 41,47 млрд рублей на 31 декабря 2017 года. В долларах чистый долг сократился на 15,3%, до 609,4 млн долларов на 31 декабря 2018 года против 719,9 млн долларов на 31 декабря 2017 года.

    Соотношение чистый долг/ EBITDA, рассчитанное на основе показателей в долларах, снизилось с 5,8 на 31 декабря 2017 года до 3,9 на 31 декабря 2018 года.

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