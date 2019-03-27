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Больше рейсов AirBridgeCargo
27.03.2019

Больше рейсов AirBridgeCargo

    • Авиакомпания AirBridgeCargo увеличивает количество еженедельных рейсов по нескольким направлениям в регионе. За последние пять лет средний рост в регионе остается на уровне 5%, что является дополнительным стимулом для увеличения выставленных емкостей на рынке для заказчиков.

    С марта компания будет выполнять шесть еженедельных рейсов в Шэньчжэнь, восемь – в Токио и два – в Хошимин. Дополнительные рейсы позволят АВС не только усилить присутствие на рынке, но и обслуживать растущие потребности регионов по перевозке импортно-экспортных потоков.

    Как рассказали SeaNews в AirBridgeCargo, Хошимин и Токио уже давно входят в маршрутную сеть АВС, а Шэньчжэнь был добавлен в конце прошлого года. Стабильные показатели по объемам перевезенных грузов и интерес со стороны заказчиков подтолкнули АВС к принятию решения по увеличению количества еженедельных рейсов до шести. Шэньчжэнь, который демонстрирует уверенные темпы роста за последние несколько лет, входит в пятерку крупнейших городов Азии по объемам экономики, является центром специальной экономической зоны и образует крупнейший регион производства совместно с Гонконгом, Макао, Гуанчжоу и другими городами дельты Жемчужной реки.

    «Наша маршрутная сеть – это живой организм, который меняется и растет в соответствии с потребностями бизнеса. Увеличение количества частот по отдельным направлениям в регионе поможет нам предлагать больше решений по доставке груза в/из Азии. Это позволит нам увеличить объемы перевозимых специальных грузов: abc e-com – из Шэньчжэня, abc XL и abc pharma – из Токио, abc general и abc valuable из Хошимина. На фоне уверенного и стабильного роста региона мы сможем поддерживать экспортные, равно как и активно растущие импортные потоки», – отметил Сергей Лазарев, генеральный директор AirBridgeCargo.

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