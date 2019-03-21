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    • Морская статистика AsstrA

    21.03.2019
    • AsstrA коровы

    Группа компаний AsstrA поделилась статистикой морских перевозок за 2018 год. Оборот в этом сегменте по всей группе вырос на 49% до 21 млн евро, а показатели российских подразделений – на 98% до 12 млн евро. Доля отправок грузов морским путем увеличилась на 2 процентных пункта до 8% от всего продуктового ассортимента группы.

    В 2018 году объем морских контейнерных перевозок AsstrA составил более 10 тыс. TEU по более чем 280 маршрутам, объем перевозок breakbulk’а – более 400 тыс. тонн. Компании удалось привлечь 185 новых клиентов. Самое большое количество импортных отправок в Россию пришлось на Китай (27%) и порты Северной Европы (7%). Экспорт составил 10% от всех морских отправлений российских представительств AsstrA, основными направлениями стали Турция, Израиль и Вьетнам.

    «Морские перевозки – оптимальный вариант для компаний, которые планируют доставлять грузы в регионы, где сухопутные соединения являются дорогими и/или труднодоступными из-за плохой инфраструктуры, – отметил управляющий офисом AsstrA в Новороссийске Валентин Вигдорович. – Клиенты AsstrA получают широкий спектр логистических решений в зависимости от конкретных задач. Это может быть как перевозка тяжеловесных и негабаритных грузов, так и доставка небольших грузов в сборных контейнерах из портов Европы, США и Азии. Кроме этого, корпоративные заказчики пользуются услугами консолидации грузов в портах Новороссийска, Санкт-Петербурга, Усть-Луги, оформления экспортных деклараций, сюрвейерского обслуживания в порту отправления/назначения, нанесения маркировки».

    Основную долю в общем объеме морских перевозок компании AsstrA занимают грузы химической промышленности (опасные химические вещества, фармацевтические товары, минеральные удобрения, средства для дезинфекции, технические и пищевые масла), на них приходится 16,5% от всех морских отправлений. Перевозки металлургической промышленности (листовой прокат, рулонная сталь, круглая сталь, трубы, арматура, металлокорд) занимают 12,6%, товаров для строительства и ремонта (мебель, санитарно-технические изделия, предметы домашнего обихода, рабочие инструменты для ремонта и строительства) – 4,4%, целлюлозно-бумажной промышленности (пиломатериалы и продукты деревообработки, бумага и бумажные изделия, целлюлоза) – 3,4%.

    По словам заместителя директора операционного управления по морским перевозкам группы компаний AsstrA Андрея Зайцева, в 2019 году AsstrA намерена продолжить развитие импортных грузопотоков из Китая в РФ, Украину, Прибалтику и порты Европы. «Еще в 2018 году на данных направлениях компания достигла заметных результатов, в нынешнем году стоит задача укрепить рыночные позиции. Группа компаний планирует открыть еще один офис в Германии, чтобы предлагать качественное обслуживание по перевозкам через порты Гамбург и Бремерхафен. Китай и Северная Европа – те направления, где клиенты AsstrA получают неоспоримые преимущества в виде локальных офисов и уже сложившихся грузопотоков. Помимо этого, в конце 2018 года компания сконцентрировалась на развитии экспортных морских перевозок из РФ. Это позволит новым и ключевым клиентам сбалансировать свои грузопотоки и получить дополнительные преимущества благодаря выстроенным партнерским взаимоотношениям компании AsstrA с морскими линиями».

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