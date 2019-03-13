Жд экспорт через порты

Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь-февраль этого года составила 52,4 млн тонн.

Это на 4,4% больше показателя 2 месяцев прошлого года.

В структуре экспортного грузопотока 45,5% от всего объема погрузки приходится на уголь. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля угля в общем экспортном грузопотоке выросла на 1,9%.

На нефть приходится 28,8% (против 28,4% за 2 месяца 2018 года), на черные металлы – 8,5% (за 2 месяца 2018 года – 9,3%), на удобрения – 6,3% (за 2 месяца 2018 года – 6,7%), на зерновые грузы – 3,2% (за 2 месяца 2018 года – 4%).

Как отмечают в РЖД, увеличение погрузки экспорта произошло за счет роста объемов угля – на 8,6%, нефти – на 5,4%, руды – на 23,6%, бумаги – на 5,4% и лесных грузов – на 4,4%.

По данным ОАО «Российские железные дороги», в январе-феврале текущего года погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 21,7 млн тонн (-2,3% к уровню 2 месяцев 2018 года), в порты Юга – 13,6 млн тонн (+9,3%). Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 17 млн тонн, что на 9,9% больше показателя января-февраля 2018 года.

По итогам февраля 2019 года погрузка экспортных грузов в российские порты составила 25,5 млн тонн, что на 5% больше, чем в феврале 2018 года.