Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Снова отсрочка по ледовой в Усть-Луге

    12.03.2019
    • Ледовые ограничения в Усть-Луге

    Распоряжением капитана порт Усть-Луга в связи с замедлением льдообразования введение очередных ограничений по режиму ледового плавания на акватории и подходах к порту Усть-Луга переносится с 12 марта на 00-00 21 марта.

    С этой даты в Усть-Луге:

    • Не допускаются к плаванию во льдах барже-буксирные составы;
    • Суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледокола;
    • Суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах самостоятельно или под проводкой ледокола.

     

     

     

     

     

    92

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Зимняя навигацияЛедовая обстановкаОграниченияПриморск 18.01.2019 Перенос сроков ледовых ограничений в Приморске
    Распоряжением капитана порта Приморск в связи с медленным ледообразованием и ледовым прогнозом введение ограничений по режиму ледового плавания […]
    0
    Зимняя навигацияЛедовая обстановкаОграниченияПриморскУсть-Луга 20.02.2019 Обычная питерская зима
    Перенос сроков ввода ледовых ограничений в Усть-Луге и Приморске
    0
    Ледовая обстановкаОграниченияУсть-Луга 01.02.2019 Снова потеплело
    Перенос сроков установления ограничений по режиму ледового плавания в Усть-Луге
    0
    Большой порт Санкт-Петербург Зимняя навигацияЛедовая обстановкаОграничения 09.01.2019 Отсрочка по ледовой в Большом порту
    Распоряжением и.о. капитана Большого порта Санкт-Петербург с 00-00 17 января при достижении толщины льда 10-15 см на акватории […]
    0
    Зимняя навигацияЛедоколыОграниченияПриморск 24.01.2019 Начало ледокольных проводок в Приморске
    И запрет стоянки на якорной стоянке у о. Сескар
    0
    Зимняя навигацияЛедовая обстановкаОграниченияПриморскУсть-Луга 28.02.2019 А там и весна настанет
    Перенос ледовых ограничений в Приморске и Усть-Луге
    0
    Зимняя навигацияЛедоколыОграниченияУсть-Луга 18.01.2019 Начало периода ледокольной проводки в Усть-Луге
    И ограничения по режиму ледового плавания
    0
    Ледовая обстановкаОграниченияПриморскУсть-Луга 08.02.2019 Отсрочка по ледовой в Усть-Луге
    Усиление ледовых ограничений в Приморске
    0
    Зимняя навигацияЛедовая обстановкаОграниченияУсть-Луга 13.02.2019 Новая отсрочка по ледовой в Усть-Луге
    Распоряжением капитана порта Усть-Луга в связи с замедлением льдообразованием на акватории порта и ледовым прогнозом сроки установления очередных […]
    0
    ВысоцкЗимняя навигацияЛедовая обстановкаОграниченияУсть-Луга 25.01.2019 Морозы на Балтике
    Перенос сроков периода ледокольной проводки в Усть-Луге и новые ледовые ограничения в Высоцке
    0
    АрктикаГрузоперевозкиДальний ВостокКамчаткаКонтейнеровозыРосатомСеверный морской путьУсть-Луга 06.03.2019 Атомный лихтеровоз дождался модернизации
    И будет возить рыбу
    0
    Большой порт Санкт-Петербург Ледовая обстановкаОграничения 23.01.2019 Ограничения в Большом порту
    В Барочном бассейне, Нефтяной и Угольной гавани
    0



    • Госрегулирование Показать всё
    05.03.2019 Отставка и назначение в Росморречфлоте
    27.02.2019 Минвостокразвития поменял название
    22.02.2019 Таможенный пост переезжает
    14.02.2019 Новое Положение о Морской коллегии
    01.02.2019 Чемодан без ручки
    25.01.2019 Совещание по Севморпути в Росморречфлоте
    Контейнерные перевозки Показать всё
    12.03.2019 Контейнерооборот Южного региона РФ
    12.03.2019 Контейнероборот китайских портов
    12.03.2019 Железнодорожные контейнеры
    11.03.2019 Новый сервис Maersk на Петербург
    11.03.2019 Порты-мультимиллионеры
    11.03.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 10, 2019
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД