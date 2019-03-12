Снова отсрочка по ледовой в Усть-Луге

Распоряжением капитана порт Усть-Луга в связи с замедлением льдообразования введение очередных ограничений по режиму ледового плавания на акватории и подходах к порту Усть-Луга переносится с 12 марта на 00-00 21 марта.
С этой даты в Усть-Луге:
- Не допускаются к плаванию во льдах барже-буксирные составы;
- Суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледокола;
- Суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах самостоятельно или под проводкой ледокола.