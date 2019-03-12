Пожар на судне Grimaldi

Вечером 10 марта возникло возгорание на кон-ро судне «Grande America», находившемся в 140 милях от Финистерре (Франция).

Первоначально капитана рассчитывал добраться своим ходом до порта Ла-Корунья, но огонь вышел из-под контроля, и команда в полном составе (27 человек) вынуждена была покинуть судно. Их принял на борт британский фрегат «Argyll».

По информации Maritime Executive, шлюпка при спуске получила повреждения и потеряла ход, «Argyll» пришлось спустить свою шлюпку, которая дотолкала шлюпку с «Grande America» к борту фрегата, чтобы можно было поднять моряков на борт.

Спасательная операция проходила в штормовых условиях, сильно качало, крен достигал 30 градусов.

Некоторым из спасенных моряков потребовалась госпитализация. Травм, угрожающих жизни, ни у кого нет – но все надышались угарным газом.

Дело было ночью, поэтому видео темное – но при желании можно домыслить.

Видео: Royal Navy