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    • Пожар на судне Grimaldi

    12.03.2019
    • Пожар на судне Grimaldi

    Вечером 10 марта возникло возгорание на кон-ро судне «Grande America», находившемся в 140 милях от Финистерре (Франция).

    Первоначально капитана рассчитывал добраться своим ходом до порта Ла-Корунья, но огонь вышел из-под контроля, и команда в полном составе (27 человек) вынуждена была покинуть судно. Их принял на борт британский фрегат «Argyll».

    По информации Maritime Executive, шлюпка при спуске получила повреждения и потеряла ход, «Argyll» пришлось спустить свою шлюпку, которая дотолкала шлюпку с «Grande America» к борту фрегата, чтобы можно было поднять моряков на борт.

    Спасательная операция проходила в штормовых условиях, сильно качало, крен достигал 30 градусов.

    Некоторым из спасенных моряков потребовалась госпитализация. Травм, угрожающих жизни, ни у кого нет – но все надышались угарным газом.

    Дело было ночью, поэтому видео темное – но при желании можно домыслить.

    Видео: Royal Navy

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