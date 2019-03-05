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    • АСОП о запрете экспорта лома

    05.03.2019
    • АСОП о запрете экспорта лома

    В настоящее время в Минпромторге России рассматривается инициатива Фонда развития трубной промышленности (ФРТП) о запрете экспорта лома черных металлов с территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев в связи с существующим и прогнозируемым, по данным ФРТП, внутри страны дефицитом металлургического сырья, в частности, лома черных металлов.

    Ассоциация морских торговых портов (АСОП) выступает против введения такого запрета. По оценке АСОП, данные рынка оборота лома черных металлов свидетельствуют, что дефицит металлолома для переработки на российских металлургических предприятиях отсутствует, а суммарный объем заготовки превышает потребности российской металлургии. При этом значительные объемы экспорта металлолома осуществляются через порты тех регионов, где нет предприятий по его переработке. В целом переработка лома на российских металлургических предприятиях, поставка его на экспорт, объемы рынка и направления транспортировки, наличие/отсутствие локальных дефицитов для тех или иных участников отрасли определяются, прежде всего, экономическими обстоятельствами и экономической целесообразностью такой деятельности.

    Запрет экспорта лома черных металлов может привести к существенным негативным последствиям для портовых операторов, специализирующихся на перевалке данного вида груза. В 2018 году через российские порты было отгружено на экспорт чуть более 4 млн тонн. Перевалку осуществляют свыше 40 стивидорных компаний во всех регионах страны. Между тем, для ряда портов металлолом составляет весомую долю грузооборота (до 30-40%). Перевалка осуществляется, как правило, на специализированных комплексах, включающих обустроенные площадки для накопления судовых партий и высокопроизводительное перегрузочное оборудование, создание и обустройство которых потребовало от портовых операторов целевых инвестиций. Ограничение экспорта лома черных металлов приведет к обесценению инвестиций, непроизводительным тратам на содержание простаивающих мощностей до момента их перепрофилирования, сокращению квалифицированного персонала. Важно отметить, что в настоящее время уже заключены договоры перевалки на 2019 год, объемы груза гарантированы заключенными внешнеторговыми контрактами.

    Формирование цепей поставок на внешний рынок и завоевание доли рынка поставок лома черных металлов зарубежным потребителям – совместное достижение экспортеров и транспортных компаний. В случае введения запрета экспорта на 6 месяцев будет в значительной мере подорвано доверие к российским поставщикам, а их место на мировом рынке займут компании из США, Китая и других стран.

    По мнению АСОП, введение ограничений на экспорт лома черных металлов приведет не только к значительным финансовым потерям, нарушению договорных обязательств, хозяйственных связей в транспортной отрасли, но и может иметь негативные последствия для экономики Российской Федерации в виде снижения налоговых отчислений стивидорных компаний (по налогу на прибыль на эти виды работ в 2018 году порядка 700 млн рублей), недополучения вывозной экспортной пошлины (в 2018 году экспортная пошлина за вывезенные 4 млн тонн составила 20 млн евро). При этом нужно учитывать, что значительная часть продукции трубной промышленности также предназначена для экспорта, но экспортная пошлина на такую продукцию составляет 0% против 5% (но не менее 5 евро за тонну) для лома черных металлов.

    АСОП считает, что инициатива введения искусственного запрета на экспорт металлолома носит недобросовестный конъюнктурный характер, нарушает права участников транспортной отрасли, направлена на получение необоснованных преференций для металлургов в ущерб портовой отрасли, а ее реализация не приведет к однозначному положительному эффекту для экономики Российской Федерации в целом.

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