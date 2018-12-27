NYK получит «зеленый» кредит

NYK построит свой первый танкер-химовоз, работающий на метаноле, на «зеленый» кредит. Средства в размере 18 млн долларов предоставит Taiyo Life Insurance Company. Судно построят на корейской верфи Hyundai Mipo Dockyard. Его длина составит 183 м, ширина – 32,2 м, дедвейт – 49 тыс.тонн. Сдача танкера в эксплуатацию ожидается в 2019 году.

В NYK пояснили, что «зеленый» кредит предоставляется исключительно на проекты, связанные с экологической безопасностью. В мае этого года NYK стала первой в мире судоходной компанией, выпустившей маркированные «зеленые» облигации, которые были использованы для финансирования строительства экологичных судов, работающих на сжиженном природном газе. Для того, чтобы поддержать инвестиции в экологические технологии, NYK заключила соглашение с Taiyo Life Insurance Company о предоставлении «зеленого» кредита сроком на 10 лет.