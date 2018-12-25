Продуктовый импорт

Импорт мясо-молочной продукции в Россию снижается.

Так, по данным федеральной таможенной службы, за январь-октябрь 2018 года ввоз мяса свежего и мороженого составил 329,2 тыс. тонн – это на 37,9% меньше, чем годом ранее.

Свежего и мороженого мяса птицы за отчетный период 2018 года импортировали на 9,7% меньше, чем годом ранее, объем ввезенного мяса птицы составил 172,2 тыс. тонн. Импорт рыбы также снизился – на 3,8% до 321,6 тыс. тонн. Немного выросли поставки изделий и консервов из мяса – на 1,5% (до 14,8 тыс. тонн).

Поставки молока и сгущенных сливок по итогам отчетного периода снизились по сравнению с уровнем января-октября 2017 года на 37,5%, составив 130,1 тыс. тонн.

Сливочного масла было импортировано 71,1 тыс. тонн, на 20,8% меньше, чем в январе-октябре прошлого года. Одновременно с этим вырос импорт растительного масла. По итогам 10 месяцев 2018 года объем ввезенного растительного масла увеличился по отношению к показателю прошлого года на 13% — до 21,9 тыс. тонн. Отметим, что в октябре пальмового масла в Россию ввезли 103 тыс. тонн, что на 53,5% больше предыдущего месяца.

Импорт цитрусовых за 10 месяцев 2018 года увеличился на 9,3%, их объем достиг более 1 млн тонн. Из фруктов в Россию в октябре этого года также ввозили яблоки – 84 тыс. тонн (+50% к сентябрю 2018 года), бананы –145 тыс. тонн (+49,9% к сентябрю 2018 года).

По итогам января-октября поставки сахара-сырца упали на 61,6%, составив 4,8 тыс. тонн. Объем импорта белого сахара, напротив, вырос – на 8,1% до 234,6 тыс. тонн.

Поставки кофе на российский рынок в отчетном периоде 2018 года увеличились на 5,1% (до 164,1 тыс. тонн), чая – на 0,3% (до 141,7 тыс. тонн).