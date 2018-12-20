Информационно-аналитическое агентство

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    • Бесправные дойные коровы

    20.12.2018
    • Бесправные дойные коровы

    «Таможенный контроль должен более четким, ясным и безболезненным», - сказал генеральный директор ООО «Арнейс», член Гильдии «Гермес» Игорь Бурлов на итоговом собрании Гильдии, которое прошло в Петербурге на прошлой неделе.

    «Гильдия, по моему глубокому убеждению, должна работать для того, чтобы государственные органы начали видеть в участниках ВЭД партнеров и единомышленников, а не только нарушителей или бесправных дойных коров для пополнения бюджета, – считает И.Бурлов. – Мы регулярно сталкиваемся с изменениями кодов задним числом, различными доначислениями, а также несоизмеримостью ответственности таможенных представителей и их вознаграждения за свои услуги».

    Он подчеркнул, что необходимо ввести в информационную среду понятие «себестоимости таможенного контроля» как для бюджета, так и для деловых кругов. «Ведь не секрет, в настоящее время органы государственного контроля не волнуют ни издержки бюджета из-за неэффективных форм таможенного контроля, ни тем более расходы бизнеса.  Система управления рисками может раз в квартал «перекрасить» участника ВЭД, - продолжил он. - Например, наш клиент «Ямаха» выпал из «зеленого коридора», и в обычном грузопотоке – 50-60 контейнеров, например, в октябре-ноябре порядка 20 контейнеров ушло на досмотр. При этом за последние 5 лет фактический контроль компании не выявил ни одного нарушения. По итогу: таможня бессмысленно потратила время и силы за счет бюджета, а импортер получил задержку в выпуске на несколько дней и дополнительные расходы в размере 200-400 долларов на контейнер. На вопрос «Кто выигрывает от этого?» следует ответ «нам положено, мы делаем». В целом НЕ стоит вопрос о себестоимости контроля.

    По мнению И.Бурлова, «Это происходит потому, что фокус стоит на контроле как таковом, проверяющие органы не обязаны отслеживать его эффективность, в том числе в денежном эквиваленте». «Интересно, те же самые США используют госорганы в продвижении бизнеса. В нашем случае, в частности, когда мы боремся с рынком Прибалтики в части маркировки, такое ощущение, что наше государство играет за прибалтов. Около 3,5 млрд рублей уходит на рынок маркировки в Прибалтике ежегодно. Мы бы с удовольствием маркировали сами, но нельзя – товар должен приходить уже промаркированным. Видимо, проще отдать рынок соседям, чем изменить закон и оставить его в России. Думаю, при текущих ставках налогов, это принесло бы  600-800 млн рублей ежегодно в виде отчислений в бюджет».


    «Другой пример, в 2010 году портовики и производители кранового оборудования инициировали введения новых кодов ТН ВЭД на оборудование: перегружатели, ричстакеры, чтобы в принципе усилить транзитный потенциал, в том числе, чтобы конкурировать со странами Прибалтики, – сказал он. – С 2014 года ситуация изменилась: одно и то же оборудование может быть классифицировано по-разному, в том числе с взиманием неодинаковых платежей».

    И.Бурлов отметил, что необходимы общие правила игры. «Импортеры заинтересованы в едином применении законов и процедур: с одной стороны это устраняет неправовое ценовое преимущество, с другой ограждает от риска доначисления в будущем. Потребность в классификационных решениях как мере минимизации рисков очень высокая, в том числе в связи с усилением постконтроля».

    «Моя компания была участником анекдота, когда таможенная служба спустя год после оформления поменяла, извинившись, классификационное решение на товар стоимостью 3 млрд рублей, Доначисления составили боле 250 млн, мы до сих пор находимся в судебном процессе», – поделился И.Бурлов. И таких ситуаций, отметил он, сейчас достаточно много. «Гильдия «ГЕРМЕС» могла бы быть усилителем, лоббистской организацией, которая поможет участникам ВЭД стать заметной силой для выстраивания общих правил игры», – резюмировал он.

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