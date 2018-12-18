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    • «Совкомфлот» получил 264 млн долларов

    18.12.2018
    • «Совкомфлот» получил 264 млн долларов

    Группа «Совкомфлот» заключила с консорциумом в составе пяти ведущих международных банков соглашение о предоставлении револьверной кредитной линии на сумму 264 млн долларов сроком до шести лет. Организаторами сделки стали Citibank, DVB Bank, ING Bank, Sociеtе Gеnеrale и UniCredit, агентом по обслуживанию кредита выступает ING Bank.

    Как сообщили SeaNews в «Совкомфлоте», привлеченные средства были направлены на рефинансирование текущих долговых обязательств группы со сроком погашения в 2019 году. Кроме того, средства станут дополнительным источником ликвидности для решения задач, стоящих перед компаниями группы.

    «Подписанное соглашение завершает серию кредитных сделок, в результате которых группа СКФ успешно привлекла весь запланированный на 2018 год объем долгового капитала в размере около 900 млн долларов США. Доступ к этим средствам позволяет группе полностью обеспечить финансирование своих потребностей в среднесрочной перспективе, оптимизировать структуру погашения долга и увеличить запас текущей ликвидности», – отметил первый заместитель генерального директора – финансовый директор ПАО «Совкомфлот» Николай Колесников.

    «Новое соглашение демонстрирует высокую степень доверия иностранных кредиторов к устойчивости бизнес-модели группы «Совкомфлот», что проявляется даже в условиях неблагоприятной конъюнктуры мирового танкерного рынка. Мы признательны нашим финансовым партнерам за многолетнюю поддержку», – подчеркнул он.


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