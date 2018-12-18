Российское судно на мели у берегов Великобритании

По информации британских источников российский сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель у побережья Корнуолла. Инцидент произошел сегодня утром около 5-40 по местному времени в бухте Фалмут.

Как сообщает «Sun» со ссылкой на Береговую охрану, ночью судно в штормовой условиях сорвало с якоря и вынесло на отмель.

На борту – 18 человек экипажа. Судно в балласте. О пострадавших и загрязнении окружающей среды не сообщается. При отливе судно дало крен.

По информации «Guardian», операция по снятию с мели планируется во время прилива. На судно вертолетом доставлен лоцман Береговой охраны.

«Кузьма Минин» построен в 1980 году, судовладелец – «Мурманское морское пароходство», длина судна – 180,5 м, осадка – 9,88 м, дедвейт – 23,2 тыс. тонн.

Фото: Mark Lis / Falmouth Packet