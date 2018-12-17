Контейнерооборот лидеров

По итогам 11 месяцев 2018 года контейнерооборот Шанхая составил 38,44 млн TEU. За отчетный период через причалы порта прошло на 4,3% больше контейнеров, чем в январе-ноябре 2017 года.

Сингапур за отчетный период 2018 года обработал 33,47 млн TEU – плюс 9% к уровню января-ноября 2017 года.

В ноябре этого года Шанхай перевалил 3,53 млн TEU – на 1,1% меньше, чем за предыдущий месяц и на 1,9% ниже уровня ноября 2017 года.

Через причалы Сингапура в отчетном месяце прошло 3,01 млн TEU (минус 4,4% к октябрю 2018 и плюс 1,3% к ноябрю 2017 года).