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    17.12.2018
    • Автоимпорт и автоэкспорт

    За 10 месяцев 2018 года объем российского импорта легковых автомобилей вырос по сравнению с аналогичным показателем 2017 года на 15,1%, составив 241,6 тыс. единиц. В стоимостном выражении импорт вырос на 10% — до 5,9 млрд долларов.

    Грузовых автомобилей, по данным ФТС РФ, было ввезено 20,7 тыс. единиц — на 10,1% меньше, чем годом ранее.  При этом в денежном выражении их импорт вырос – на 1,7% до 1,6 млрд долларов.

    Российский экспорт легковых автомобилей в отчетном периоде вырос, но ненамного – на 7,4% и составил 75,2 тыс. единиц. При этом доходы от экспорта снизились на 6,9% — до чуть более 1 млрд долларов.

    Экспорт грузовых автомобилей за 10 месяцев 2018 года вырос на 3,8%, составив 11 тыс. единиц. Доходы от вывоза грузового транспорта увеличились на 19,2% – до 262,2 млн долларов.

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