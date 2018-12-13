Светская хроника

На этой неделе в Лондоне прошло традиционное вручение Lloyd’s List Global Awards.
Компанией года жюри признало OOCL.
Контейнерным оператором года назван Maersk Line.
Специализированный контейнерный оператор года – Independent Container Line (компания работает исключительно на трансатлантическом трейде между США и Северо-Западной Европой).
Танкерный оператор года – AET Tankers.
Балкерный оператор года – Pacific Basin Shipping.
Премию в номинации «Защита окружающей среды» в этом году получили две компании – CMA CGM и «Совкомфлот». «Совкомфлот», кстати, в прошлом году был признан танкерным оператором года.
За лучшую программу защиты окружающей среды отмечен ITOPF.
Портовым оператором года стал Yilport Holding.
В номинации за безопасность отмечен Shell Shipping & Maritime.
Премию за инновации получил DNV GL.
Победителем в номинации «Образование» стала Сингапурская морская академия, в номинации «Сделка года» – Euronav.
Фото: Lloyd’s List