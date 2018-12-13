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    • Светская хроника

    13.12.2018
    • Светская хроника

    На этой неделе в Лондоне прошло традиционное вручение Lloyd’s List Global Awards.

    Компанией года жюри признало OOCL.

    Контейнерным оператором года назван Maersk Line.

    Специализированный контейнерный оператор года – Independent Container Line (компания работает исключительно на трансатлантическом трейде между США и Северо-Западной Европой).

    Танкерный оператор года – AET Tankers.

    Балкерный оператор года – Pacific Basin Shipping.

    Премию в номинации «Защита окружающей среды» в этом году получили две компании –  CMA CGM и «Совкомфлот». «Совкомфлот», кстати, в прошлом году был признан танкерным оператором года

    За лучшую программу защиты окружающей среды отмечен ITOPF.

    Портовым оператором года стал Yilport Holding.

    В номинации за безопасность отмечен Shell Shipping & Maritime.

    Премию за инновации получил DNV GL.

    Победителем в номинации «Образование» стала Сингапурская морская академия, в номинации «Сделка года» – Euronav.

    Фото: Lloyd’s List

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