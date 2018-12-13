Светская хроника

На этой неделе в Лондоне прошло традиционное вручение Lloyd’s List Global Awards.

Компанией года жюри признало OOCL.

Контейнерным оператором года назван Maersk Line.

Специализированный контейнерный оператор года – Independent Container Line (компания работает исключительно на трансатлантическом трейде между США и Северо-Западной Европой).

Танкерный оператор года – AET Tankers.

Балкерный оператор года – Pacific Basin Shipping.

Премию в номинации «Защита окружающей среды» в этом году получили две компании – CMA CGM и «Совкомфлот». «Совкомфлот», кстати, в прошлом году был признан танкерным оператором года.

За лучшую программу защиты окружающей среды отмечен ITOPF.

Портовым оператором года стал Yilport Holding.

В номинации за безопасность отмечен Shell Shipping & Maritime.

Премию за инновации получил DNV GL.

Победителем в номинации «Образование» стала Сингапурская морская академия, в номинации «Сделка года» – Euronav.

Фото: Lloyd’s List