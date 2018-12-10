В штаб-квартире Международной морской организации в Лондоне прошло вручение наград «За исключительную храбрость на море». В этом году медаль получил китайский спасатель-водолаз Чжонг Хайфэнь. В ноябре 2017 года он руководил поиском и спасением выживших членов экипажа балкера «Jin Ze Lun», затонувшего после столкновения с другим судном в порту Гуанчжоу.

Из 14 членов команды двоих спасли сразу, остальные считались пропавшими без вести. Затонувшее судно легло на борт на главном канале, подводным поисковым работам препятствовало сильное течение. Водолазы ныряли 36 часов, прежде чем нашли шестерых живых в трюме. Вместе с напарником Чжонг Хайфэнь доставил им акваланги, объяснил, как ими пользоваться и лично вывел на поверхность троих. Для этого ему пришлось сделать шесть погружений.

Благодаря за награду, Чжонг Хайфэнь рассказал о девизе китайских спасателей – в переводе с английского, который, в свою очередь, переведен с китайского, он звучит примерно так: «Надежду выжить – другим, риск погибнуть – себе».

Среди других моряков, отмеченных в этом году IMO, есть россияне – капитан пожарного судна Морспасслужбы «Часовой» Роман Руденко (за тушение пожара на борту находившегося в плавдоке судна «Одиссей 1») и капитан «BBC Asia» Максим Киреев и старпом Анатолий Яровой (за спасение 13 членов экипажа с тонущего судна «Avatar»).