Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 49, 2018

    10.12.2018
    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 49, 2018

    На 49 неделе года на трейде Азия – Европа и Средиземноморье по-прежнему наблюдается рост спотовых ставок. В то же время ставки на порты США и на Южную Америку продолжают снижаться.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр увеличились на 3,6%, ставки на средиземноморском направлении – на 0,6%.

    Ставки на порты западного побережья США понизились на 7,3%, на порты восточного побережья – на 7,8%.

    Ставки из Китая на Персидский залив, как и на 48 неделе, выросли на 1%.


    В то же время спотовые ставки на Австралию и Новую Зеландию снизились на 0,2%.

    Ставки на Южную Америку сократились по сравнению с 48 неделей года на 10,2%.

    На внутриазиатском трейде ставки  из Китая на порты Японии сохранились на уровне позапрошлой недели, на Южную Корею выросли – на 2,6%. Ставки на Сингапур упали на 1,5% по сравнению с 48 неделей.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

    83

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018МартФрахтовые ставкиЧерное мореЮг 15.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 10
    На прошлой неделе фрахтовые ставки судами прибрежного плавания и балкерами Handysize на рынке Черного моря не изменились.  По […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018Бункерное топливоБункеровкаГлобальноНоябрь 12.11.2018 Обзор мирового рынка бункеровки. 46 неделя 2018
    На 46 неделе года цены на бункерное топливо снизились практически во всех исследуемых портах. Только в Пирее подорожал […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельИюльИюньМайМартРЖДФевральЭкспортЯнварь 10.08.2018 Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за 7 месяцев 2018 года составила 178,8 млн тонн. […]
    0
    2018АпрельИтогиИюньКТСПМайМартФевральЯнварь 30.07.2018 Итоги КТСП за первое полугодие
    Контейнерооборот ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» в первом полугодии 2018 года составил 374,5 тыс. TEU, что на 17,4% превышает […]
    0
    2018Ж/д перевозкиРЖД ЛогистикаФинансы 10.12.2018 «РЖД Логистика» увеличила прибыль
    АО «РЖД Логистика» опубликовало финансовые показатели за 9 месяцев 2018 года. Выручка компании увеличилась на 28% до 30,6 […]
    0
    2018Пираты 13.04.2018 Пираты стали нападать чаще
    Пиратская статистика
    0
    2018АпрельИюньМайМартМСФОТрансКонтейнерФевральФинансыЯнварь 29.08.2018 Финансы «ТрансКонтейнера» по МСФО
    За 1 полугодие
    0
    2018АпрельБезработные контейнеровозыГлобально 13.04.2018 Безработные контейнеровозы
    Флот безработных контейнеровозов по состоянию на 2 апреля 2018 года снизился и по вместимости, и по количеству судов.  […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018БалтикаОктябрьСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки 12.10.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 40
    На 40 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize сохранились на […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018КонтейнерооборотФинляндия 11.12.2018 Все порты Финляндии
    Все порты Финляндии совокупно обработали за январь-октябрь этого года больше 1,3 млн TEU. Это на 1,4% меньше аналогичного […]
    0
    2018ГрузооборотИюльПОРТСТАТСеверо-Запад 06.09.2018 Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    В июле этого года грузооборот портов Северо-Западного региона вырос относительно аналогичного показателя прошлого года на 2%. Рост практически […]
    0 Только для подписчиков SeaNews
    2018АпрельГрузооборотМартНовороссийский морской торговый портФевральЮгЯнварь 05.06.2018 НМТП остается в минусе
    НМТП опубликовал операционные показатели за 4 месяца 2018 года. Суммарный грузооборот компаний группы составил 47,5 млн тонн. Это […]
    0



    • Грузоперевозки Показать всё
    11.12.2018 Тренды российского рынка автоперевозок
    10.12.2018 Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    10.12.2018 В Волжском бассейне закрыли навигацию
    07.12.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 48
    07.12.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 48
    06.12.2018 «БашВолготанкер» подвел итоги навигации
    Контейнерные перевозки Показать всё
    11.12.2018 Контейнерооборот Южного региона РФ
    11.12.2018 Все порты Финляндии
    11.12.2018 DP World закрыл сделку по Unifeeder
    10.12.2018 «РЖД Логистика» увеличила прибыль
    10.12.2018 Новый контейнерный поезд из Ворсино в Китай
    07.12.2018 Железнодорожные контейнеры
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД