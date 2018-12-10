Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 49, 2018

На 49 неделе года на трейде Азия – Европа и Средиземноморье по-прежнему наблюдается рост спотовых ставок. В то же время ставки на порты США и на Южную Америку продолжают снижаться.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр увеличились на 3,6%, ставки на средиземноморском направлении – на 0,6%.

Ставки на порты западного побережья США понизились на 7,3%, на порты восточного побережья – на 7,8%.

Ставки из Китая на Персидский залив, как и на 48 неделе, выросли на 1%.

В то же время спотовые ставки на Австралию и Новую Зеландию снизились на 0,2%.

Ставки на Южную Америку сократились по сравнению с 48 неделей года на 10,2%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии сохранились на уровне позапрошлой недели, на Южную Корею выросли – на 2,6%. Ставки на Сингапур упали на 1,5% по сравнению с 48 неделей.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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