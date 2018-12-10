Инвестдоговор как господдержка

Инвестиционные договоры как механизм финансирования строительства судов необходимо применить к реализуемым проектам на Арктике. Такое мнение высказал, выступая на 8-м международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Петербурге, директор департамента маркетинга и продаж АО «Объединенная судостроительная корпорация» Илья Пантелеев.

По его словам, такая мера государственной поддержки успешно реализуется с 2016 года. «По инвестдоговорам строятся рыбопромысловые суда. На текущий момент в Российской Федерации законтрактовано строительство порядка 50 судов, в том числе предприятиях ОСК строится около 30 судов».

«На днях на Выборгском судостроительном заводе спускали судно для архангельского флота, – рассказал И.Пантелеев. – Здесь мы наглядно видим, что меры господдержки в виде инвестиционных договоров пришли к заказу внутри РФ на предприятиях ОСК и вне зоны ОСК».

Такой концептуальный механизм, по его мнению, необходимо применить и к реализуемым проектам на Арктике.