Контейнеры загонят в трубу

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) и американская Hyperloop Transportation Technologies (HTT) создадут совместное предприятие, которое будет заниматься разработкой и продвижением проекта по использованию технологии Hyperloop для транспортировки контейнеров в порт Гамбург и из него.

Подписи под соглашением о сотрудничестве поставили председатель совета директоров HHLA Ангела Титцрат и основатель и CEO HTT Дирк Алборн.

Концепция Hyperloop базируется на технологии магнитной левитации – товары и пассажиры предполагается перевозить в специальных капсулах, которые будут с высокой скоростью – 1000 км в час и выше – перемещаться в тоннеле, в котором создан частичный вакуум.

По информации HHLA, на начальном этапе предусмотрено строительство на терминале компании в Гамбурге передаточной станции для тестирования технологии и разработка капсулы для транспортировки стандартного морского контейнера.

Сейчас HTT ведет строительство тестового участка Hyperloop во Франции, в Тулузе, первые тестовые перевозки планируются уже в следующем году.