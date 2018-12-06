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    • Контейнеры загонят в трубу

    06.12.2018
    • Контейнеры загонят в трубу

    Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) и американская Hyperloop Transportation Technologies (HTT) создадут совместное предприятие, которое будет заниматься разработкой и продвижением проекта по использованию технологии Hyperloop для транспортировки контейнеров в порт Гамбург и из него.

    Подписи под соглашением о сотрудничестве поставили председатель совета директоров HHLA Ангела Титцрат и основатель и CEO HTT Дирк Алборн.

    Концепция Hyperloop базируется на технологии магнитной левитации – товары и пассажиры предполагается перевозить в специальных капсулах, которые будут с высокой скоростью – 1000 км в час и выше – перемещаться в тоннеле, в котором создан частичный вакуум.

    По информации HHLA, на начальном этапе предусмотрено строительство на терминале компании в Гамбурге передаточной станции для тестирования технологии и разработка капсулы для транспортировки стандартного морского контейнера.


    Сейчас HTT ведет строительство тестового участка Hyperloop во Франции, в Тулузе, первые тестовые перевозки планируются уже в следующем году.

     

     

     

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