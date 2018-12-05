Грузооборот российского транспорта

Перевозки грузов российским транспортом за январь-октябрь этого года составили более 6,7 млрд тонн. Это на 5,2% больше показателя за 10 месяцев прошлого года.

По данным Росстата, объем перевозок автотранспортом за отчетный период составил порядка 4,6 млрд тонн, что на 6,8% больше, чем было перевезено за январь-октябрь 2017 года.

Перевозки железнодорожным транспортом выросли по сравнению с 10 месяцами 2017 года на 2,4% до 1,075 млрд тонн. Транспортировка трубопроводным транспортом составила 958,2 млн тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 2,8%. Также положительная динамика отмечается в перевозках воздушным транспортом – плюс 2,3% до 0,9 млн тонн.

В то же время перевозки морским транспортом снизились – на 20,7% до 16,5 млн тонн. Отрицательная динамика отмечается в перевозках грузов внутренним водным транспортом – минус 2,7% до 96,4 млн тонн.

В октябре этого года в сравнении с предыдущим месяцем снижение наблюдается в перевозках автотранспортом, морским и внутренним водным транспортом.