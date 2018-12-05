Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Грузооборот российского транспорта

    05.12.2018
    • Грузооборот российского транспорта

    Перевозки грузов российским транспортом за январь-октябрь этого года составили более 6,7 млрд тонн. Это на 5,2% больше показателя за 10 месяцев прошлого года.

    По данным Росстата, объем перевозок автотранспортом за отчетный период составил порядка 4,6 млрд тонн, что на 6,8% больше, чем было перевезено за январь-октябрь 2017 года.

    Перевозки железнодорожным транспортом выросли по сравнению с 10 месяцами 2017 года на 2,4% до 1,075 млрд тонн. Транспортировка трубопроводным транспортом составила 958,2 млн тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 2,8%. Также положительная динамика отмечается в перевозках воздушным транспортом – плюс 2,3% до 0,9 млн тонн.

    В то же время перевозки морским транспортом снизились – на 20,7% до 16,5 млн тонн. Отрицательная динамика отмечается в перевозках грузов внутренним водным транспортом – минус 2,7% до 96,4 млн тонн.


    В октябре этого года в сравнении с предыдущим месяцем снижение наблюдается в перевозках автотранспортом, морским и внутренним водным транспортом.

    147

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    HeavyliftАвиалогистикаАвиаперевозкиВолга-ДнепрНегабарит 04.12.2018 6 часов вместо 20 дней
    Или авиадоставка вместо морской
    0
    АвиаперевозкиВолга-ДнепрНазначения 23.03.2018 Назначение в «Волге-Днепр»
    Коммерческим директором Volga-Dnepr UK, единого глобального центра по продажам чартерных грузовых перевозок авиакомпании «Волга-Днепр», назначен Тони Бокхэм. Как […]
    0
    AirBridgeCargoАвиаперевозки 23.01.2018 AirBridgeCargo увеличила объем перевозок
    Объем перевозок грузов авиакомпании «ЭйрБриджКарго» увеличился по итогам 2017 года на 13% и составил более 700 тыс. тонн. […]
    0
    AirBridgeCargoAutomotiveАвиалогистикаАвиаперевозки 10.10.2018 Maserati в полете
    Авиакомпания AirBridgeCargo поделилась опытом перевозки 40 автомобилей Maserati Quattroporte на борту Boeing 747-8F. По информации компании, два чартерных […]
    0
    2017АвиаперевозкиАвтоперевозкиГрузооборотМорские перевозкиРечные перевозкиРоссия 08.02.2018 Грузооборот российского транспорта
    Итоги 2017 года
    0
    AirBridgeCargoАвиалогистикаАвиаперевозкиВьетнам 25.07.2018 AirBridgeCargo будет летать в Хошимин
    Авиакомпания AirBridgeCargo открыла новый рейс в Хошимин. Хошимин стал 12-м по счету пунктом компании в Азии. Новый рейс […]
    0
    AirBridgeCargoАвиалогистикаАвиаперевозки 17.05.2018 Длинномеры в Китай
    Авиакомпания AirBridgeCargo поделилась опытом доставки 22-метровой трубы для проекта в сфере солнечной энергетики из Амстердама в Чжэнчжоу (Китай). […]
    0
    AsstrAАвтотранспортХимические грузы 13.11.2018 Про перевозки химии
    AsstrA увеличила оборот в сегменте перевозок химической промышленности на 7%. Количество заказов в этом сегменте выросло за 10 […]
    0
    2018АвгустАвтотранспортАпрельИюльИюньМайМартМорской транспортРоссияТранспортный секторФевральЯнварь 03.10.2018 Грузооборот российского транспорта
    Перевозки грузов российским транспортом за январь-август этого года составили порядка 5,2 млрд тонн. Это на 5,7% больше показателя […]
    0
    ContainershipsLNGАвтотранспортСПГ 29.11.2018 Containerships увеличит парк большегрузов на СПГ
    Containerships подписал соглашение о сотрудничестве с голландской транспортной компанией Don Trucking, цель которого увеличить количество большегрузов, работающих на […]
    0
    2018АвтотранспортГрузооборотМорской транспорт 01.11.2018 Грузооборот российского транспорта
    Итоги трех кварталов 2018 года
    0
    AirBridgeCargoАвиалогистикаАвиаперевозкиПеревозки животных 28.11.2018 Крупная рогатая авиалогистика
    200 коров из Амстердама в Южно-Сахалинск
    0



    • Грузоперевозки Показать всё
    05.12.2018 Навигация длиннее – грузов больше
    05.12.2018 Грузооборот российского транспорта
    03.12.2018 Грузы РЖД
    30.11.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 47
    30.11.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 47
    29.11.2018 Новый груз в НМТП
    Контейнерные перевозки Показать всё
    05.12.2018 MSC вводит новый бункерный сбор
    03.12.2018 Новый сервис «ТрансКонтейнера»
    03.12.2018 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 48, 2018
    03.12.2018 Деньги в контейнере
    30.11.2018 ВМТП запустит мобильное приложение
    29.11.2018 Maersk протестировал предварительное информирование
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус




  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД