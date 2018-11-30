Власти Китая одобрили пробный проект по доставке сжиженного природного газа на фидерном контейнеровозе в танк-контейнерах. Излишние объемы газа с СПГ-терминала, расположенного в островной провинции Хайнань, будут доставлять в северные регионы страны, испытывающие дефицит газа.

Судно с 130 танк-контейнерами, разработанными CIMC Enric, было отправлено из порта Янпу в порт Цзиньчжоу. Объем газа в одном танк-контейнере после регазификации составляет до 25 тыс. куб. м.

Как отметил генеральный директор Nantong CIMC Energy Equipment Юньшэн Сюй, инфраструктура СПГ в основном расположена на юге страны, поэтому СПГ приходилось перевозить с импортных СПГ-терминалов на большегрузах.

В Nantong CIMC Energy Equipment отметили, что такие мультимодальные перевозки СПГ будут расти, коммерциализироваться и распространяться на внутренние рынки. По мнению компании, опыт перевозок СПГ в танк-контейнерах может быть распространен на железнодорожный и водный транспорт.