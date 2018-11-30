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    • СПГ в танк-контейнерах

    30.11.2018
    • СПГ в танк-контейнерах

    Власти Китая одобрили пробный проект по доставке сжиженного природного газа на фидерном контейнеровозе в танк-контейнерах. Излишние объемы газа с СПГ-терминала, расположенного в островной провинции Хайнань, будут доставлять в северные регионы страны, испытывающие дефицит газа.

    Судно с 130 танк-контейнерами, разработанными CIMC Enric, было отправлено из порта Янпу в порт Цзиньчжоу. Объем газа в одном танк-контейнере после регазификации составляет до 25 тыс. куб. м.

    Как отметил генеральный директор Nantong CIMC Energy Equipment Юньшэн Сюй, инфраструктура СПГ в основном расположена на юге страны, поэтому СПГ приходилось перевозить с импортных СПГ-терминалов на большегрузах.

    В Nantong CIMC Energy Equipment отметили, что такие мультимодальные перевозки СПГ будут расти, коммерциализироваться и распространяться на внутренние рынки. По мнению компании, опыт перевозок СПГ в танк-контейнерах может быть распространен на железнодорожный и водный транспорт.

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