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    • Крупная рогатая авиалогистика

    28.11.2018
    • Крупная рогатая авиалогистика

    Авиакомпания AirBridgeCargo поделилась опытом доставки племенных коров из Амстердама в Южно-Сахалинск. По информации компании, проект был реализован совместно с Intradco Global.

    Перевозка 200 коров, каждая из которых весит более 500 кг, выполнялась чартером на грузовом самолете Boeing 747F последнего поколения при соблюдении специальных температурных условий для безопасности и комфортного состояния животных. По прибытии коровы отправятся в различные фермерские хозяйства региона.

    Крупная рогатая авиалогистикаПо словам генерального директора AirBridgeCargo Сергея Лазарева, на данный момент авиакомпания выполнила четыре чартерных рейса в дальневосточный регион и перевезла коров общим весом более 530 тонн. Всего за первые 10 месяцев 2018 года АВС перевезла 2 000 тонн живых животных, на 35% больше по сравнению с текущим периодом прошлого года (да, тут считают не по головам, а в тоннах).

    У AirBridgeCargo разработаны специальные операционные процедуры по авиационной доставке животных. Каждый этап транспортировки находится под контролем специалистов Control Tower для соблюдения безопасных и комфортных условий перевозки в максимально сжатые сроки. Специалисты команды ‘abc Care’ постоянно отслеживают весь процесс перевозки и взаимодействуют с заказчиками по вопросам подготовки необходимой документации, получения соответствующих разрешений, размещения животных на борту, требований к вентилированию отсеков и других факторов, которые влияют на состояние животных.


     

     

     

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