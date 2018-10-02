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    • Первое СПГ-хранилище Teekay

    02.10.2018

    • 1 октября Teekay LNG передал фрахтователю – Bahrain LNG – свою первую плавучую установку для хранения сжиженного природного газа (Floating Storage Unit – FSU) «Bahrain Spirit».

    По информации компании, строительство установки на верфи было завершено в конце августа этого года. Она будет задействована на приемном регазификационном терминале в Бахрейне.

    Teekay LNG Partners является акционером Bahrain LNG, компании принадлежит 30% в проекта. Еще 30% находится в собственности The Oil & Gas Holding Company (Nogaholding), 16% – у Samsung C&T и 24% – у Gulf Investment Corporation (GIC).

    Оператором терминала, расположенного в 4 километрах к востоку от порта Халифа-бин-Салман, будет Teekay Marine Solutions.

    В состав комплекса, помимо плавучего хранилища СПГ, входят выносной причал, плавучая регазификационная установка, береговая приемная установка и соединяющая их подводная трубопроводная система, а также волнолом и береговая установка по производству азота.

    Планируется, что терминал заработает в начале 2019 года.

    Ранее сообщалось, что терминал может получать сжиженный природный газ из России, переговоры о возможных поставках велись с «Газпромом», объемы назывались в вилке от 3 до 6 млн тонн в год.

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