Экспорт и импорт ТНП

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    26.09.2018

    • По итогам 7 месяцев 2018 года в Россию было ввезено 36 млн пар кожаной обуви. Это на 20,7% больше, чем в январе-июле прошлого года.

    Отметим, что в июле импорт кожаной обуви составил более 7 млн пар – это на 52,2% больше показателя предыдущего месяца.  

    В денежном выражении, по данным ФТС РФ, импорт кожаной обуви в январе-июле этого года  вырос на 22% — до 984,3 млн долларов.

    Также увеличился импорт одежды – за 7 месяцев этого года ее ввезли на сумму чуть более 4 млрд долларов, что на 11,9% больше, чем годом ранее.

    Объем импорта хлопчатобумажных тканей в отчетном периоде снизился на 3,6% —до 137,9 млн кв. м. При этом в стоимостном выражении импорт вырос по сравнению с 7 месяцами 2017 года на 13,4% — до 92,5 млн долларов.

    В экспорте х/б тканей за январь-июль текущего года было отгружено 47,8 млн кв. м. — на 4,2% больше уровня прошлого года. Вместе с тем, в деньгах экспорт х/б тканей снизился на 1,1% — до 27,3 млн долларов.

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