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    • Из Росморречфлота в Минтранс

    26.09.2018

    • Бывший заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта назначен директором департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса

    По информации пресс-службы Росморречфлота, приказом министра транспорта РФ Евгения Дитриха от 26.09.2018 года Юрий Костин назначен директором Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России.

    До этого он занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, от которой был освобожден распоряжением председателя правительства РФ Д.А.Медведева от 22.09.2018г. в связи с переходом на другую работу. 

    Из Росморречфлота в МинтрансКоллективу департамента нового директора представил заместитель министра транспорта – руководитель Росморечфлота Юрий Цветков.

    Напомним, Ю.Костин был назначен заместителем руководителя Росморречфлота в марте 2012 года, до этого он занимал должность советника агентства.

    В Росморречфлоте Ю.Костин отвечал за блок обеспечения безопасности мореплавания и судоходства, под его руководством, отмечают в агентстве, была сформирована система  государственного портового контроля на внутренних водных путях, проведена работа по повышению эффективности деятельности органов ГПК в морских портах, осуществлялись операции по поиску и спасанию судов и личного состава, по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов морского и речного транспорта.

    «В течение более чем 6 лет работы на этом посту он координировал и контролировал деятельность Росморречфлота по вопросам проведения работ по навигационно-гидрографическому обеспечению условий плавания судов в акваториях морских портов, на трассах Северного морского пути и на внутренних водных путях, курировал вопросы функционирования Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, регистрации морских судоходных линий и др. Курировал работу по дипломированию членов экипажей судов морских судов и судов внутреннего водного плавания, а также работу подведомственных Росморречфлоту ФГУП «Морсвязьспутник», ФГБУ «Морспасслужба», ФГУП «Гидрографическое предприятие», ФГКУ «Администрация Севморпути», ФГБУ «Спасательно-координационный центр Росморречфлота» и 8 Администраций, объединивших морские порты по бассейновому признаку», – говорится в сообщении пресс-службы Росморречфлота.

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