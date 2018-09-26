Из Росморречфлота в Минтранс

Бывший заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта назначен директором департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса

По информации пресс-службы Росморречфлота, приказом министра транспорта РФ Евгения Дитриха от 26.09.2018 года Юрий Костин назначен директором Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России.

До этого он занимал должность заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, от которой был освобожден распоряжением председателя правительства РФ Д.А.Медведева от 22.09.2018г. в связи с переходом на другую работу.

Коллективу департамента нового директора представил заместитель министра транспорта – руководитель Росморечфлота Юрий Цветков.

Напомним, Ю.Костин был назначен заместителем руководителя Росморречфлота в марте 2012 года, до этого он занимал должность советника агентства.

В Росморречфлоте Ю.Костин отвечал за блок обеспечения безопасности мореплавания и судоходства, под его руководством, отмечают в агентстве, была сформирована система государственного портового контроля на внутренних водных путях, проведена работа по повышению эффективности деятельности органов ГПК в морских портах, осуществлялись операции по поиску и спасанию судов и личного состава, по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов морского и речного транспорта.

«В течение более чем 6 лет работы на этом посту он координировал и контролировал деятельность Росморречфлота по вопросам проведения работ по навигационно-гидрографическому обеспечению условий плавания судов в акваториях морских портов, на трассах Северного морского пути и на внутренних водных путях, курировал вопросы функционирования Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности, регистрации морских судоходных линий и др. Курировал работу по дипломированию членов экипажей судов морских судов и судов внутреннего водного плавания, а также работу подведомственных Росморречфлоту ФГУП «Морсвязьспутник», ФГБУ «Морспасслужба», ФГУП «Гидрографическое предприятие», ФГКУ «Администрация Севморпути», ФГБУ «Спасательно-координационный центр Росморречфлота» и 8 Администраций, объединивших морские порты по бассейновому признаку», – говорится в сообщении пресс-службы Росморречфлота.