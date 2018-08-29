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    • «Ямал СПГ» отгрузил 4 млн тонн СПГ

    29.08.2018

    • 4 млн тонн СПГ отгружено с СПГ-завода с момента запуска первой очереди в декабре 2017 год. Как сообщает пресс-служба компании, четырехмиллионная тонна была отгружена с СПГ-завода в 54-й партии.

    Отмечается, что в настоящее время работает две очереди завода общей мощностью 11 млн тонн в год. Их загрузка соответствует проектной мощности, на третьей очереди завода начаты пусконаладочные работы.

    Первая технологическая линия начала производство в 4 квартале 2017 года, отгрузка первого танкера состоялась 8 декабря 2017 года, отгрузка первой партии СПГ, полученной на второй линии, состоялась 9 августа 2018 года. Акционерами ОАО «Ямал СПГ» являются ПАО «НОВАТЭК» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд Шелкового Пути (9,9%).

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