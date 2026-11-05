На строительство рыбного терминала в порту Корсаков выделят дополнительные средства

Правительство направит дополнительное финансирование на завершение строительства рыбного порта в Сахалинской области. Об этом заявил премьер-министра Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 3 ноября.

«В Дальневосточном федеральном округе необходимо нарастить вложения в промышленные, инфраструктурные и другие проекты, которые в первую очередь ориентированы на внутренний спрос, а также на растущий спрос Азиатского региона в целом», — сказал он.

Одним из важных объектов для достижения поставленных целей является реконструкция инфраструктуры в порту Корсаков. Он обслуживает большинство пассажирских и грузовых перевозок для нужд сахалинцев. Имеет весомое значение для рыбопромыслового флота.

Планируется, что по окончании модернизации эта морская гавань станет частью Трансарктического транспортного коридора, что позволит увеличить объемы обслуживания нефтегазовых проектов и туристических судов и продолжить сокращать время обработки грузов.

«Чтобы ускорить обновление гидротехнических сооружений торгового порта, направим около 600 млн рублей. Такой подход поможет завершить в срок все запланированные работы по созданию рыбного терминала», — отметил председатель правительства.

Фото: пресс-служба правительства РФ