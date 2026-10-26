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Автодор лоси 1
26.10.2026

Автодор вывел на дорогу лосей

    • На трассе М-11 «Нева» установлены световозвращающие фигуры лосей. Как сообщил Автодор в своем макс-канале, объекты смонтированы на 393-м км трассы в направлении Санкт-Петербурга и на 550-м км в сторону Москвы. Места, пояснили в компании, выбраны не случайно: вблизи этих участков проходят традиционные пути передвижения лосей.

    Благодаря световозвращающей поверхности силуэты животных хорошо заметны в свете автомобильных фар в темное время суток. Они служат дополнительным визуальным напоминанием водителям о необходимости сохранять бдительность за рулем.

    Скоростные трассы Автодора оборудованы защитными сетчатыми ограждениями, которые препятствуют выходу диких животных на проезжую часть. Однако даже при наличии таких барьеров полностью исключить вероятность их появления вблизи дороги невозможно. Установка фигур стала дополнительной профилактической мерой, направленной на повышение безопасности движения.

    Скриншот: Автодор


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