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Начинается подготовка территории для строительства КАД-2
02.10.2026

Начинается подготовка территории для строительства КАД-2

    • Начинается подготовка территории для строительства первого этапа КАД-2, сообщила в своем макс-канале пресс-служба Минтранса.

    Проект реализует ГК «Автодор» по поручению Президента. Накануне Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на подготовительный этап участка от М-11 «Нева» до «Дороги жизни» протяженностью 62 км.

    Специалистам предстоит подготовить землю под будущую трассу, заменить слабые грунты, переустроить инженерные коммуникации. Будущая дорога пройдет вблизи мест боев Великой Отечественной войны, поэтому отдельное внимание уделят археологическим работам и поиску неразорвавшихся боеприпасов.

    В целом участок КАД-2, который строит Автодор, составит 80 км – от М-11 «Нева» до дороги Санкт-Петербург – Матокса. На четырехполосной трассе предусмотрено 7 развязок и 42 искусственных сооружения, в том числе вантовый мост через Неву длиной 1,27 км.

    КАД-2, отметили в Минтрансе, позволит перераспределить транзитный поток и снизить нагрузку на существующую КАД и Санкт-Петербургское южное полукольцо.

    Фото: Минтранс России


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