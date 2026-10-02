Про порт Ломе и международный транспортный маршрут Россия – Западная Африка

В Тоголезской Республике состоялось первое заседание Российско-Тоголезской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В ее работе в составе российской делегации принял участие замминистра транспорта Алексей Шило.

Как сообщила пресс-служба Минтранса в своем макс-канале, одним из ключевых вопросов стало формирование международного транспортного маршрута «Россия – Западная Африка». Он пройдет через Того в Нигер, Буркина-Фасо, Мали и другие страны региона. Точкой входа маршрута в регион рассматривается порт Ломе. Россия, Того и Буркина-Фасо работают над трехсторонним меморандумом, который позволит перейти к практическим вопросам по трассировке, транзиту и условиям работы в порту.

Стороны также обсудили развитие морских и железнодорожных перевозок. Для роста грузооборота морским транспортом предлагается заключить межправительственное соглашение и договориться о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов. Того планирует построить железнодорожную магистраль от Ломе до границы с Буркина-Фасо. Российские компании готовы оказать содействие в реализации проекта.

Еще одно направление сотрудничества – цифровые технологии и безопасность. Российская сторона предлагает тоголезским партнерам цифровые решения для экстренного реагирования при ДТП, системы онлайн-мониторинга транспорта и идентификации беспилотников, а также в сфере цифровизации аэропортов и обеспечения информационной безопасности.

Фото: Togo First