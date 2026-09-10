Готовность новых объектов в порту «Остерра» 69%

Готовность объектов, строящихся в порту «Остерра» в рамках инвестпроекта «Портового Альянса» по увеличению мощности терминала, составляет 69%. Как сообщили SeaNews в стивидорной компании, ввод новой инфраструктуры в эксплуатацию запланирован на конец 2027 года.

В «Остерре» строятся 14 ключевых объектов, среди которых уникальный по глубине залегания тройной вагоноопрокидыватель, здания для разморозки полувагонов и дробления угля, две пересыпные станции, административный корпус, конвейеры и эстакады. В результате мощность терминала должна увеличиться до 40 млн тонн угля в год.

Грузооборот терминала за январь-август этого года вырос на 29% до 15,9 млн тонн. С начала года по железной дороге на терминал поступило 16 млн тонн угля. Это на 23,2% больше, чем годом ранее. Среднесуточная выгрузка на железнодорожном комплексе терминала за этот период составила 882 полувагона. Действующие мощности «Остерры» позволяют обрабатывать до 1248 полувагонов в сутки и работать с высоким грузопотоком в восточном направлении.

Производственная работа терминала идёт параллельно с электрификацией железнодорожной инфраструктуры, отметили в компании. В связи с этим на сети открываются технологические окна, которые «Остерра» использует для плановых ремонтов и подготовки оборудования к зимнему сезону. Уже выполнено 76% годовой программы техобслуживания и ремонта, охватывающей конвейерное, дробильное и перегрузочное оборудование.

Фото: Порт «Остерра»