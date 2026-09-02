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Амурский газохимический комплекс и «Логопер» договорились о сотрудничестве
02.09.2026

Амурский газохимический комплекс и «Логопер» договорились о сотрудничестве

    • Амурский газохимический комплекс (АГХК), совместное предприятие СИБУРа и Sinopec, и транспортно-экспедиторская компания «Логопер» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере интермодальных контейнерных перевозок продукции комплекса по территории России и на экспорт. О сотрудничестве было объявлено на Восточном экономическом форуме, проходящем во Владивостоке.

    Как отмечают в СИБУРе, запуск АГХК сформирует новые значительные грузопотоки на Дальнем Востоке и потребует соответствующего развития логистических мощностей и транспортной инфраструктуры. Соглашение направлено на заблаговременную подготовку логистической системы к будущим объемам производства комплекса.

    В рамках сотрудничества «Логопер» будет обеспечивать потребности АГХК в контейнерах и железнодорожных платформах, участвовать в организации логистических цепочек, а также развитии необходимой инфраструктуры для перевалки и хранения продукции. Это позволит сформировать устойчивую систему доставки продукции АГХК клиентам в России и на экспорт.

    «АГХК — один из крупнейших проектов российской нефтегазохимии, и с выходом комплекса на проектную мощность на Дальнем Востоке сформируются значительные новые грузопотоки. Мы должны быть полностью готовы к этим объемам с точки зрения доступности логистического оборудования и развития всей транспортной инфраструктуры. Поэтому уже сегодня вместе с партнерами формируем необходимую логистическую базу. Соглашение с «Логопер» — один из практических шагов в этой работе, ориентированный на обеспечение будущих грузопотоков АГХК и надежную доставку продукции потребителям в России и за рубежом», — прокомментировал подписание соглашения директор по логистике СИБУРа Марат Аветисов.

    Фото: АГХК


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