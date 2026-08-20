Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 34, 2026
20.08.2026

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 34, 2026

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    12.01.2026
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 2, 2026
    Ставки растут.
    Только для подписчиков
    2026индекс Drewry WCI
    0
    17.04.2026
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 16, 2026
    Ставки опустились.
    2026индекс Drewry WCIФрахтовые ставки
    0
    29.06.2026
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2026
    Ставки продолжают расти.
    Только для подписчиков
    2026контейнерные фрахтовые индексыФрахтовые ставки
    0
    08.05.2026
    Фрахтовый рынок Черного моря, 19 неделя, 2026
    Ставки почти на все направления опустились.
    Только для подписчиков
    2026Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    19.08.2026
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности конец августа 2026 года.
    2026FREIGHTMarketКонтейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0
    05.03.2026
    Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2026 в деталях
    Контейнерооборот портов снизился на 69,5%.
    Только для подписчиков
    2026Каспийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    20.08.2026 ZIM закончил второй квартал 2026 с прибылью
    19.08.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    19.08.2026 Отправка контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока в январе-июле 2026
    19.08.2026 Первый контейнеровоз из Китая в Мурманске
    18.08.2026 Контейнерооборот лидеров, 7 месяцев 2026
    17.08.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 33, 2026
    Госрегулирование Показать всё
    18.08.2026 Изменения в Кодекс торгового мореплавания
    17.08.2026 Оформлена первая грузовая авианакладная
    14.08.2026 Создать Морскую администрацию Российской Федерации
    14.08.2026 Система предварительного уведомления на автомобильных пунктах пропуска
    13.08.2026 ЕЭК обнулила ввозную таможенную пошлину на марганцевые руды и концентраты
    12.08.2026 ФТС тестирует прототип системы ИИ
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •