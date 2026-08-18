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Забастовка в портах Германии
18.08.2026

Забастовка в портах Германии

    • В шести крупнейших портах Германии – Гамбурге, Бремерхафене, Бремене, Вильгельмсхафене, Эмдене и Браке – проходит 24-часовая забастовка, объявленная профсоюзом Ver.di. Как сообщает Splash24/7, акция началась в ночную смену в понедельник.

    Наиболее серьезные негативные последствия ожидаются в Гамбурге, где в забастовке принимают сотрудники более дюжины компаний, в том числе контейнерных терминалов группы HHLA – Altenwerder, Burchardkai и Tollerort, а также терминала Eurogate.

    Причиной спора, как всегда, стала зарплата. Профсоюз требует прибавки 8.2% к почасовой оплате, минимум на 2,50 евро в час, по договору сроком 12 месяцев.

    Работодатели в лице Центральной Ассоциации операторов немецких морских портов ZDS предложили прибавку на 5,1% задним числом с 1 августа, а также дополнительные выплаты отпускных в размере 300 евро по соглашению сроком 19 месяцев.

    В обсуждении принимало более 6 тысяч портовиков из порядка 11 тыс., входящих в профсоюз Ver.di. В итоге абсолютным большинством голосов предложение работодателей было отвергнуто.

    Когда переговоры продолжатся, неизвестно.

    Фото: HHLA


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