Грузооборот Каспийского бассейна в июне 2026 вырос в 2,1 раза

В июне 2026 года грузооборот портов Каспийского бассейна вырос в 2,1 раза относительно показателя июня 2025 года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт увеличился в 3,5 раза. Импорт вырос на 26,8%, каботаж – в 3,8 раза. Транзит повысился на 6,5%.

В июне 2026 года доля Каспийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 1,2%.

В структуре грузооборота портов Каспийского бассейна 28,9% приходилось на зерно. Доля нефти в июне 2026 года соответствовала 28,2%. На третьем месте по объемам – тарно-штучные грузы, их доля составляла 15,8%.

Самая высокая динамика была в сегменте зерна, перевалка которого выросла в 5,5 раз. Черных металлов было обработано в 2,8 раз больше, чем в июне 2025 года. Оборот тарно-штучных грузов вырос в 2,3 раза.

Наиболее значительно, на 67,1% сократилась перевалка хим. и мин. удобрений. Грузооборот грузов в контейнерах уменьшился на 37,5%, прочих генеральных – на 35,1%.

В июне 2026 года доля порта Астрахань в общем грузообороте Каспийского бассейна составляла 50,3%, Махачкала обработала 41,4%, на порт Оля приходилось 8,3%.

Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

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