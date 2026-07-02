Туапсинский балкерный терминал (ТБТ) дооснастил систему противопожарной безопасности. Как сообщили SeaNews в компании, комплекс инженерно-технических мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности реализован согласно разработанным ранее специальным техническим условиям. Проект реализован по инвестиционной программе ТБТ и «Портового Альянса».

В качестве противопожарной преграды между зданиями и сооружениями ТБТ, соседними земельными участками был выполнен монтаж водяных завес на базе сухотрубов.

Водяные завесы служат преградой для распространения огня и дыма. Оборудование монтируется на опорах из негорючих материалов, патрубки для подключения работают от пожарной техники.

На первом этапе были выполнены проектно-изыскательские работы, затем — монтаж, испытания с использованием пожарной техники, сдача в эксплуатацию.

«Реализация проекта позволила повысить пожарную безопасность терминала, снизить риски возникновения пожаров, создать условия для своевременной локализации возгораний», — отмечает начальник отдела экологии, охраны труда, противопожарной и промышленной безопасности ТБТ Михаил Чусов.

Ранее на Туапсинском балкерном терминале были модернизированы сети внутреннего пожарного водопровода, на причальных сооружениях построен новый трубопровод протяжённостью 861 м.

Фото: Туапсинский балкерный терминал