Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ТБТ дооснастил систему противопожарной безопасности
02.07.2026

ТБТ дооснастил систему противопожарной безопасности

    • ТБТ дооснастил систему противопожарной безопасностиТуапсинский балкерный терминал (ТБТ) дооснастил систему противопожарной безопасности. Как сообщили SeaNews в компании, комплекс инженерно-технических мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности реализован согласно разработанным ранее специальным техническим условиям. Проект реализован по инвестиционной программе ТБТ и «Портового Альянса».

    В качестве противопожарной преграды между зданиями и сооружениями ТБТ, соседними земельными участками был выполнен монтаж водяных завес на базе сухотрубов.

    ТБТ дооснастил систему противопожарной безопасностиВодяные завесы служат преградой для распространения огня и дыма. Оборудование монтируется на опорах из негорючих материалов, патрубки для подключения работают от пожарной техники. 

    На первом этапе были выполнены проектно-изыскательские работы, затем — монтаж, испытания с использованием пожарной техники, сдача в эксплуатацию.

    «Реализация проекта позволила повысить пожарную безопасность терминала, снизить риски возникновения пожаров, создать условия для своевременной локализации возгораний», — отмечает начальник отдела экологии, охраны труда, противопожарной и промышленной безопасности ТБТ Михаил Чусов.

    Ранее на Туапсинском балкерном терминале были модернизированы сети внутреннего пожарного водопровода, на причальных сооружениях построен новый трубопровод протяжённостью 861 м.

    Фото: Туапсинский балкерный терминал


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    15.01.2026
    Туапсинский балкерный терминал нарастил среднесуточную выгрузку
    В планах на 2026 год – перевалить не менее 2,5 млн тонн.
    выгрузкаГрузооборотТуапсинский балкерный терминал
    0
    24.04.2026
    Туапсинский балкерный терминал готовит специалистов для Балтики
    По перевалке минеральных удобрений
    КадрыобучениеПорт ФаворТуапсинский балкерный терминал
    0
    04.05.2026
    На Туапсинском балкерном обновили конвейерную линию
    В рамках ремонтной кампании ТБТ 2026 года и программы модернизации инфраструктуры «Портового Альянса» заменено 420 м конвейерной ленты.
    конвейерремонтТуапсинский балкерный терминал
    0
    26.03.2026
    Туапсинский балкерный терминал обновил 366 м подкрановых путей
    Работы выполнены в рамках программы модернизации инфраструктуры портов и терминалов группы «Портовый Альянс» и ремонтной программы ТБТю
    МодернизацияПодкрановые путиТуапсинский балкерный терминал
    0
    25.05.2026
    Туапсинский балкерный терминал модернизирует перегрузочное оборудование
    Туапсинский балкерный терминал проводит плановую модернизацию ключевого перегрузочного оборудования.
    ОборудованиеремонтТуапсинский балкерный терминал
    0
    11.06.2026
    Обновление контейнерных линий на Туапсинском балкерном терминале
    Работы выполнены в рамках ремонтной кампании ТБТ и программы модернизации инфраструктуры группы «Портовый Альянс».
    конвейерМодернизацияремонтТуапсинский балкерный терминал
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.07.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    02.07.2026 Контейнерооборот Каспийского бассейна в мае 2026 в деталях
    01.07.2026 Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2026 увеличился на 1,4%
    01.07.2026 Потери контейнеров в 2025 году
    30.06.2026 FESCO подписалась с Huayuan International Land Port (Datong) Group
    30.06.2026 Maersk повышает финансовый прогноз
    Госрегулирование Показать всё
    02.07.2026 Замминистра транспорта о замене возрастного флота
    01.07.2026 Вступило в силу Соглашение о единой системе таможенного транзита в рамках ЕАЭС
    01.07.2026 Назначен начальник ДВТУ
    01.07.2026 Приостановлено движение через жд пункты пропуска на финской, латвийской и эстонской границе
    01.07.2026 В ЕАЭС продлены нулевые ставки ввозных пошлин на отдельные виды топлива
    01.07.2026 Новый таможенный пост на базе Шереметьевской таможни
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •