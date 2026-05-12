Новая техника на воронежском терминале «ТрансКонтейнера»

На терминале ПАО «ТрансКонтейнер» в Воронеже (станция Придача) установлен новый козловой кран. Как сообщили SeaNews в компании, благодаря техническим преимуществам нового крана грузоподъёмностью 45 тонн терминал сможет складировать контейнеры в четыре яруса и одновременно производить грузовые операции на двух железнодорожных путях. Фронт погрузки увеличен на 46%, с 25 до 46 условных вагонов.

Обновление кранового оборудования является частью реконструкции терминала, стартовавшей в 2024 году. В рамках завершённого первого этапа проведена модернизация подкранового пути с установкой водоотводных лотков, заменены рельсы и их скрепления, обновлены системы автоматики.

На следующем этапе запланировано обустройство автономной системы сбора сточных вод и переустройство основания площадки для безопасного хранения контейнеров в четыре яруса. Мощность терминала после реконструкции вырастет на 20,4%, до 55,2 тыс. TEU.

Развитие терминальной инфраструктуры в Воронеже имеет важное значение для региональной логистики, подчеркнули в компании. В 2025 году доля «ТрансКонтейнера» на рынке контейнерных перевозок Юго-Восточной железной дороги составила 43%, при этом на воронежский терминал приходится 52% всего объёма обработки компании на полигоне ЮВЖД.

Терминал обеспечивает отправки грузов в ключевые локации Восточной Сибири, Красноярского края и Дальнего Востока. Номенклатура включает практически весь ассортимент товаров производства Воронежской области: сахар, медикаменты, химические продукты, металл, растительное масло, жом и другие товары.

Фото: «ТрансКонтейнер»