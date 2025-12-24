Полторы тысячи тонн шпунтов для строительства порта в Нижнекамском районе

«Северсталь» поставила более 1 500 тонн шпунтовых свай GRANI для строительства портового логистического хаба ТЭМПО-ПОРТ, который реализует в Нижнекамском районе Татарстана Группа компаний «ТЭМПО».

Как сообщили SeaNews в компании, новый международный портовый хаб в Нижнекамском районе Татарстана станет одним из ключевых инфраструктурных объектов Поволжья. Он объединит речные, железнодорожные и автомобильные маршруты, обеспечивая транспортную связность Урала с южными регионами России и разгружая существующие железнодорожные коридоры. Портовый комплекс будет выполнять функции приема, хранения и перевалки металлопродукции, нерудных материалов и контейнерных грузов, а также станет площадкой для дальнейшего развития производственных мощностей.

Первый этап проекта — запуск речного порта — планируется завершить уже в 2026 году, а выход на проектную мощность всего комплекса намечен к 2030 году.

В этом проекте «Северсталь» выступает не только производителем металлопроката, но и подрядчиком по устройству шпунтовой стенки — от подбора оптимального профиля и расчёта конструкции с учётом геологических условий и нагрузок до организации поставок и выполнения работ по погружению шпунта. Компания обеспечивает требуемые характеристики свай по несущей способности и жёсткости, а также осуществляет контроль качества металла и соблюдение технологии монтажа. Такой комплексный подход к сотрудничеству позволит заказчику получить готовое инженерное решение от одного исполнителя, сократить сроки координации и строительства, снизить технические риски и обеспечить стабильное качество работ на всех этапах реализации проекта, подчеркнули в компании.

В рамках контракта компания поставила шпунтовые сваи GRANI для устройства причальной стенки и берегоукрепления акватории порта. Эти профили обеспечивают необходимую несущую способность и устойчивость гидротехнических сооружений при воздействии эксплуатационных нагрузок от перегрузочной техники и складируемых грузов.

Шпунтовые сваи GRANI, пояснили в компании, — это линейка холодногнутых шпунтовых профилей «Северстали» для гидротехнического, промышленного, общегражданского и транспортного строительства. «Северсталь» первой в России освоила промышленное производство такого типа шпунтов на базе трубопрофильного цеха Череповецкого металлургического комбината. Продукция полностью изготавливается из отечественных материалов, а размещение производства вблизи крупнейших металлопотребляющих регионов гарантирует стабильность и оперативность поставок, а также значительную экономию на логистике. Оптимизированная геометрия профиля позволяет снизить металлоемкость конструкций до 30% по сравнению с традиционными горячекатаными шпунтами-аналогами при сохранении требуемой прочности и герметичности шпунтовых ограждений.

Специально для проекта ТЭМПО-ПОРТ «Северсталь» освоила производство шпунтовых свай длиной 18 метров, ранее серийно не выпускавшихся, что позволило уменьшить количество операций по стыковке шпунта, ускорить ход работ и снизить совокупные затраты заказчика на строительство.

По информации местных источников, общий объем инвестиций в проект логистического хаба «ТЭМПО» оценивается в 16,9 млрд рублей. Под реализацию проекта в Афанасовском сельском поселении выделен участок площадью 54,4 га.

