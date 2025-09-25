Грузооборот Дальневосточного бассейна в августе 2025: выросла перевалка химического налива

В августе 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 12,3% относительно показателя аналогичного месяца 2024 года.

Экспорт, на долю которого приходилось 85,6% всего грузооборота, вырос на 16,2%. Каботаж увеличился на 4,9%. В импорте было перевалено на 16,9% меньше, чем в августе 2024 года. Транзит снизился на 49,1% до 20,6 тыс. тонн.

Согласно имеющимся официальным данным, в августе 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,4%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в августе 2025 года доля угля и кокса составляла 54,2%, нефти и нефтепродуктов – 20,4% и 5,2% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 9%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте химического налива, перевалка которого выросла в 3,1 раза. Цветных металлов было обработано в 2,3 раза больше, чем годом ранее, оборот рефгрузов увеличился на 38,9%.

Наиболее значительно, на 79% снизился грузопоток прочих насыпных грузов. Тарно-штучных грузов перевалили на 46% меньше, чем годом ранее, зерна – на 41,7% меньше.

В августе 2025 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 34,6%, Ванино обработал 17%, на Владивосток приходилось 16,2%.

