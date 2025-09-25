Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Дальневосточного бассейна в августе 2025 в деталях
25.09.2025

Грузооборот Дальневосточного бассейна в августе 2025: выросла перевалка химического налива

    • В августе 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 12,3% относительно показателя аналогичного месяца 2024 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в августе 2025: выросла перевалка химического налива

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Экспорт, на долю которого приходилось 85,6% всего грузооборота, вырос на 16,2%. Каботаж увеличился на 4,9%. В импорте было перевалено на 16,9% меньше, чем в августе 2024 года. Транзит снизился на 49,1% до 20,6 тыс. тонн.

    Согласно имеющимся официальным данным, в августе 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,4%.

    В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в августе 2025 года доля угля и кокса составляла 54,2%, нефти и нефтепродуктов – 20,4% и 5,2% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 9%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте химического налива, перевалка которого выросла в 3,1 раза. Цветных металлов было обработано в 2,3 раза больше, чем годом ранее, оборот рефгрузов увеличился на 38,9%.

    Наиболее значительно, на 79% снизился грузопоток прочих насыпных грузов. Тарно-штучных грузов перевалили на 46% меньше, чем годом ранее, зерна – на 41,7% меньше.

    В августе 2025 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 34,6%, Ванино обработал 17%, на Владивосток приходилось 16,2%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.05.2025
    Товарооборот Россия – Япония в первом квартале 2025 года
    Товарооборот снизился на 4%.
    Только для подписчиков
    2025ТоварооборотЯпония
    0
    09.04.2025
    Грузооборот Каспийского бассейна в феврале 2025 в деталях
    Грузооборот портов снизился на 35,2%
    Только для подписчиков
    2025PortsThroughputКаспийский бассейн
    0
    04.08.2025
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 31, 2025
    Ставки продолжают снижаться.
    Только для подписчиков
    2025контейнерные фрахтовые индексы
    0
    14.04.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 16 неделя 2025
    Топливо продолжает дешеветь.
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    18.06.2025
    Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности июнь-июль 2025г.
    2025FREIGHTMarketконтейнерные линииФрахтовые ставки
    0
    16.05.2025
    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 20 неделя 2025
    Цены идут вверх
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоОбзорПорты
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.09.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 39, 2025
    25.09.2025 Контейнерный импорт. Тенденции и прогнозы-5
    25.09.2025 Оборот мировых контейнерных линий, 7 месяцев 2025
    24.09.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2025 снизился на 12,8%
    24.09.2025 Все порты Финляндии, 7 месяцев 2025
    24.09.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в августе 2025 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    25.09.2025 На автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс будет запущена процедура электронной очереди
    22.09.2025 В рамках нового нацпроекта разработают пообъектный план подъема затонувших судов
    18.09.2025 Правительство выделит 1,5 млрд руб. на организацию работы центров поддержки экспорта
    15.09.2025 Автовыпуск лесоматериалов из Сибири растет
    12.09.2025 Вступил в силу порядок каботажных перевозок для транспортных компаний ЕАЭС в России
    11.09.2025 Польша закрывает границу с Белоруссией
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •