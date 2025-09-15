Информационно-аналитическое агентство
Автовыпуск лесоматериалов из Сибири растет
15.09.2025

    • Выпуск декларации на лесоматериалы из Сибирского региона в автоматическом режиме растет, сообщает Федеральная таможенная служба в своем телеграм-канале.

    В третьем квартале 2025 года более 52% экспортных деклараций на лесоматериалы из Сибири выпускаются автоматически, без участия инспектора.

    Технология автоматического выпуска в отношении безрисковых поставок древесины в Сибирском таможенном управлении применяется с июня 2024 года. За год автовыпуск леса вырос в 2,5 раза.

    В августе 2025 года ежедневно автоматически выпускалось около 215 деклараций на лесоматериалы. С начала запуска технологии в Сибири ею воспользовались 264 лесоэкспортера «зеленого сектора».

    В текущем году наибольшее число «лесных» деклараций, выпущенных автоматически (53% от общего объема), пришлось на участников ВЭД Иркутской области, на втором месте – кспортеры Красноярского края с долей 30%.

    «В отдельные периоды года автовыпуск лесоматериалов достигает двух третей всего «лесного» декларационного массива. Это обеспечивает сокращение временных и организационных издержек участников ВЭД. При этом фильтры автоматических проверок, заложенные в алгоритм принятия решений, позволяют сохранить высокий уровень контроля в сфере лесоэкспорта. Реализация технологии позволила в целом увеличить долю автовыпуска деклараций на товары в СТУ», – отметил первый заместитель начальника СТУ Вячеслав Селезнёв.

    Фото: ФТС


