90% транзитных деклараций автоматически регистрируются, 56% автоматически выпускаются

За 9 месяцев 2025 года на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло количество автоматически зарегистрированных транзитных деклараций в Санкт-Петербургской таможне.

Как сообщили SeaNews в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни, всего с начала года автоматически было зарегистрировано 2036 транзитных деклараций – 90% от общего количества транзитных деклараций, в отношении которых возможна авторегистрация.

Количество транзитных деклараций, выпущенных в автоматизированном режиме, за 9 месяцев 2025 года увеличилось в 3 раза и составило 1132 ЭТД – 56% от общего количества транзитных деклараций, по которым проводилась проверка на возможность автоматизированного выпуска.

«Работа по совершенствованию алгоритмов программных продуктов, а также информационно-разъяснительные мероприятия с участниками ВЭД, направленные на обеспечение полноты и правильности заполнения декларантами электронной транзитной декларации и документов, размещаемых в электронных архивах, дали положительные результаты, – отмечает начальник отдела контроля за таможенным транзитом Санкт-Петербургской таможни Наталья Денисова. – Технологии автоматической регистрации и автоматизированного выпуска транзитных деклараций позволяют значительно сократить время совершения таможенных операций при декларировании товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, способствуют повышению эффективности осуществления таможенного контроля и совершенствованию информационного взаимодействия между таможенными органами и участниками ВЭД».

Графика: пресс-служба Санкт-Петербургской таможни