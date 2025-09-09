Информационно-аналитическое агентство
Утверждена Концепция развития рынка газомоторного топлива до 2035 года
09.09.2025

    • Увеличение численности транспортных средств, использующих газомоторное топливо, создание современной заправочной и сервисной инфраструктуры, улучшение экологической обстановки – эти и другие задачи легли в основу Концепции развития рынка газомоторного топлива до 2035 года. Ее своим распоряжением —  от 29 августа 2025 года №2366-р — утвердил премьер-министра Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

    В концепцию включены восемь сегментов транспортных средств и техники, перевод которых на газомоторное топливо будет иметь заметный экономический и экологический эффект, а также приведёт к значительному сокращению выбросов парниковых газов. Это автомобильный, морской и внутренний водный транспорт, железнодорожный транспорт, сельскохозяйственная техника и оборудование, коммунальная и дорожно-строительная техника, специализированное оборудование, предназначенное для выполнения работ в карьерах и горных выработках.

    В концепцию заложены два сценария развития отечественного рынка газомоторного топлива до 2035 года. Базовый сценарий сформирован с учётом внешних вызовов и нестабильности на мировых энергетических рынках. Целевой предусматривает более благоприятные условия, в которых рынок газомоторного топлива будет развиваться ускоренными темпами.

    Так, в базовом сценарии предполагается производство 347,3 тыс. и переоборудование 369,5 тыс. автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо. Кроме того, он подразумевает строительство 80 гражданских судов, а также выпуск 113 магистральных и маневровых локомотивов, выпуск 4 тыс. единиц сельскохозяйственной и 1,6 тыс. единиц карьерной техники и оборудования, 2,5 тыс. единиц коммунальной и дорожно-строительной техники, работающей на этом виде топлива. Реализация этих планов позволит увеличить объём потребления газомоторного топлива в России с 2,52 млрд кубометров в 2024 году до 9,6 млрд кубометров в 2035-м.

    Количество объектов заправочной инфраструктуры газомоторного топлива при реализации базового сценария должно вырасти с 1170 до 2213 единиц соответственно.

    В целевом сценарии предусматривается производство 528 тыс. автотранспортных средств, работающих на газомоторном топливе, и переоборудование под его использование 525 тыс. единиц автотранспорта. Он также предполагает строительство 107 гражданских судов, выпуск 149 магистральных и маневровых локомотивов, 2,9 тыс. единиц карьерной техники, 18,7 тыс. единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, 3,8 тыс. единиц коммунальной и дорожно-строительной техники. Это позволит увеличить потребление газомоторного топлива до 13,9 млрд кубометров в 2035 году.

    Количество объектов заправочной инфраструктуры газомоторного топлива при этом вырастет до 2715 единиц.

    «Президент подчеркивал, что для нашей страны использование газомоторного топлива является приоритетным», – напомнил М. Мишустин на совещании с вице-премьерами 8 сентября.

    По его словам, все предусмотренные концепцией меры позволят расширить внутренний спрос на природный газ и ускорить создание нового сегмента экономики.


  •  




