Грузовые поезда Китай – Европа через КПП Эрэн-Хото

По состоянию на 3 августа с момента запуска сервиса грузоперевозок в 2013 году через железнодорожный КПП Эрэн-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия в обоих направлениях прошло более 20 тыс. грузовых поездов Китай – Европа, сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на данные Китайской государственной железнодорожной корпорации.

10-тысячный по счету грузовой поезд Китай – Европа пересек границу через КПП Эрэн-Хото в 2022 году, а остальные 10 тыс. рейсов были выполнены примерно за три года. По данным Китайской государственной железнодорожной корпорации, раньше в поездах в основном перевозились металлы, химикаты и одежда, а теперь поезда перевозят товары с высокой добавленной стоимостью, такие как транспортные средства на новых источниках энергии, электроника и бытовая техника.

Эрэн-Хото является крупнейшим сухопутным КПП на границе Китая и Монголии. К настоящему времени он обслуживает грузовые поезда, курсирующие по 73 маршрутам Китай – Европа. Регулярное железнодорожное сообщение через данный КПП связывает более 60 китайских городов с более чем 70 узловыми станциями в 10 с лишним странах мира, включая Германию и Польшу.

Фото: Xinhua