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Приостановлено действие плавающих пошлин на подсолнечное масло
25.07.2025

Приостановлено действие плавающих пошлин на подсолнечное масло

    • Правительство приостанавливает действие плавающих ставок вывозных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Это позволит увеличить объемы отгрузок на внешние рынки и поддержать производителей и переработчиков подсолнечника, сообщает пресс-служба правительства РФ. Такое решение было принято по предложению Масложирового союза. Оно особенно актуально в преддверии осенних полевых работ.

    Плавающие ставки вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и на шрот были установлены правительством с 2021 и 2022 года соответственно – в целях защиты внутреннего рынка от необоснованного повышения цен. Таким образом удалось простимулировать экономическую заинтересованность производителей в сохранении поставок продукции на внутренний рынок.

    В настоящее время внутренний рынок обеспечен подсолнечным маслом в полном объеме. Поэтому приостановка не отразится на доступности подсолнечного масла для россиян.

    В июне 2025 года ставка экспортной пошлины на подсолнечное масло составляла 7119,8 рубля за тонну, в июле – 4739,3 рубля за тонну.

    В июне 2025 года ставка экспортной пошлины на подсолнечный шрот составляла 1244,1 рубля за тонну., в июле 2025 года – 1054,4 рубля за тонну.

    После принятия постановления правительства ставки обнулились. Эта мера будет действовать до 31 августа 2025 года включительно.

    Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 6 апреля 2021 года №546


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